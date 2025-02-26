سوسن بدر تكـ شف عن تفاصيل دورها في "ونحب تاني ليه"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية سوسن بدر عن مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي اعتبرته عملاً مميزاً يمكن مشاهدته أكثر من مرة بفضل أحداثه الواقعية والمشوقة. وأوضحت أنها جسدت دوراً جديداً يختلف عن أدوارها السابقة حيث قدمت شخصية أم تتعامل مع مشاكل نفسية مرتبطة بالرجال، وتؤثر هذه المشاعر على علاقتها بابنتها.

كما أكدت سوسن بدر أن الشخصية التي لعبتها كانت مزيجًا من تجارب عدة نساء في المجتمع المصري، وقد كانت مكتوبة بأسلوب مميز من قبل الكاتب عمرو ياسين. وتحدثت عن تحديات التصوير أثناء جائحة كورونا، موضحة كيف تم الحفاظ على إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس.

وتشارك سوسن بدر في رمضان المقبل بثلاثة مسلسلات هي "الباء تحتها نقطة"، "أثينا"، و"الكابتن"، حيث سيعرض "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، بينما يشارك في "الكابتن" عدد من النجوم مثل أكرم حسني وآية سماحة.

وكانت تلك التصريحات في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" .



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