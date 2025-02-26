شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد البحرينى طارق البحار يكتب: "عابر سبيل" مسلسل خليجى عن الجشع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المسلسل الجديد "عابر سبيل"، الذى صُوّر فى البحرين تحت إدارة المخرج البحريني المبدع حسين الحليبي، من أبرز الأعمال الفنية المتوقعة في خريطة الدراما الرمضانية هذا العام، المسلسل من تأليف المؤلف البحريني الشاب علي شمس، ويضم نخبة من نجوم البحرين والخليج، بالإضافة إلى النجمة المصرية وفاء عامر.

وقد أُطلق الإعلان الترويجي للمسلسل وسط ترقب كبير من الجمهور، حيث يظهر فيه بطل العمل عبد المحسن النمر قائلاً: "ساعات رزقك يصير أمام عينيك وما تشوفه"، وهو ما يعكس الصراع الداخلي للشخصية التي يسعى بطلها "عابر" للبحث عن حقه، ولكنه قد يفقد أكثر مما يربح.

يضم المسلسل الجديد "عابر سبيل" مجموعة من أبرز نجوم الخليج، من بينهم عبدالمحسن النمر، عبدالله بوشهري، الفنان القدير عبدالله ملك، لطيفة المجرن، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، ابتسام عبدالله، مبارك خميس، منى حسين، سعود بوشهري، وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "عابر"، الرجل الذي عاش طوال حياته تحت ظل شقيقه الأكبر "جان". وبعد وفاة الأخير، يبدأ صراع مرير على الميراث، حيث يسعى "عابر" (الذي يؤديه عبدالمحسن النمر) للاستحواذ على ممتلكات شقيقه الراحل، والتي تشمل منزلًا فاخرًا ومطعمًا مشهورًا. إلا أن الأمور تتعقد عندما تقف أرملة شقيقه، "صباح" (التي تجسد دورها وفاء عامر)، ضد محاولاته، متمسكة بحقوق أطفالها.

يُعد المسلسل الجديد المنتظر من أبرز الأعمال الخليجية لهذا العام، بفضل الإنتاج الفني المميز، الأسماء اللامعة المشاركة، والقصة الجديدة. وتعد مشاركة النجمة المصرية وفاء عامر إضافة قوية للعمل الخليجي، نظراً لحجم اسمها الكبير في الدراما. يُعد العمل تجربة جديدة ومختلفة تُعرض لأول مرة من مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يكون من أكثر الأعمال متابعة هذا الموسم بفضل قصته المثيرة وأداء نجومه الرائع.

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