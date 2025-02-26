شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد البحرينى طارق البحار يكتب: "عابر سبيل" مسلسل خليجى عن الجشع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد المسلسل الجديد "عابر سبيل"، الذى صُوّر فى البحرين تحت إدارة المخرج البحريني المبدع حسين الحليبي، من أبرز الأعمال الفنية المتوقعة في خريطة الدراما الرمضانية هذا العام، المسلسل من تأليف المؤلف البحريني الشاب علي شمس، ويضم نخبة من نجوم البحرين والخليج، بالإضافة إلى النجمة المصرية وفاء عامر.
وقد أُطلق الإعلان الترويجي للمسلسل وسط ترقب كبير من الجمهور، حيث يظهر فيه بطل العمل عبد المحسن النمر قائلاً: "ساعات رزقك يصير أمام عينيك وما تشوفه"، وهو ما يعكس الصراع الداخلي للشخصية التي يسعى بطلها "عابر" للبحث عن حقه، ولكنه قد يفقد أكثر مما يربح.
يضم المسلسل الجديد "عابر سبيل" مجموعة من أبرز نجوم الخليج، من بينهم عبدالمحسن النمر، عبدالله بوشهري، الفنان القدير عبدالله ملك، لطيفة المجرن، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، ابتسام عبدالله، مبارك خميس، منى حسين، سعود بوشهري، وغيرهم.
تدور أحداث المسلسل حول شخصية "عابر"، الرجل الذي عاش طوال حياته تحت ظل شقيقه الأكبر "جان". وبعد وفاة الأخير، يبدأ صراع مرير على الميراث، حيث يسعى "عابر" (الذي يؤديه عبدالمحسن النمر) للاستحواذ على ممتلكات شقيقه الراحل، والتي تشمل منزلًا فاخرًا ومطعمًا مشهورًا. إلا أن الأمور تتعقد عندما تقف أرملة شقيقه، "صباح" (التي تجسد دورها وفاء عامر)، ضد محاولاته، متمسكة بحقوق أطفالها.
يُعد المسلسل الجديد المنتظر من أبرز الأعمال الخليجية لهذا العام، بفضل الإنتاج الفني المميز، الأسماء اللامعة المشاركة، والقصة الجديدة. وتعد مشاركة النجمة المصرية وفاء عامر إضافة قوية للعمل الخليجي، نظراً لحجم اسمها الكبير في الدراما. يُعد العمل تجربة جديدة ومختلفة تُعرض لأول مرة من مملكة البحرين، ومن المتوقع أن يكون من أكثر الأعمال متابعة هذا الموسم بفضل قصته المثيرة وأداء نجومه الرائع.
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