فريق عمل مسلسل يوميات رجل عانس يحتفلون بانتهاء تصويره في أجواء مبهجة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:49 مساءً - "يوميات رجل عانس" من الأعمال الدرامية السعودية التي تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهدها، ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان المنتظر والذي قارب على البدء.
واختتم تعليقه بتوجيه رسالة شكر لفريق عمل المسلسل قائلاً: "شكراً للفريق الفني والإداري والقادم أجمل".
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ويضم المسلسل كوكبة من النجوم منهم سعيد صالح، فاطمة الشريف، محمد القحطاني، فتون الجار الله، نجلاء العبد الله وآخرين، ومن تأليف نواف الهنا.
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عبدالرحمن السلمان موجهاً رسالة لفريق عمل مسلسل "يوميات رجل عانس"وفي أجواء مبهجة احتفل مخرج المسلسل عبد الرحمن السلمان برفقة نجومه وأبطاله بـ انتهاء تصويره، موثقاً تلك اللحظة بصورة نشرها من الكواليس عبر صفحته على "إنستغرام"، معلقاً: "الحمدلله انتهينا من تصوير مسلسل يوميات رجل عانس".
واختتم تعليقه بتوجيه رسالة شكر لفريق عمل المسلسل قائلاً: "شكراً للفريق الفني والإداري والقادم أجمل".
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https://www.instagram.com/p/DGhRolKI9us/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة.. ريم الحبيب: عمتي نوير غيرت من وجهة نظري في المشاركات الدرامية الرمضانية
دراما كوميديةلعل ما يميز مسلسل "يوميات رجل عانس" هي التيمة الدرامية الخاصة به التي تنتمي للنوعية الكوميدية التي تقع أحداثها في إطار اجتماعي حول الأسرة والعائلة. وكان ذلك جلياً، من خلال البرومو التشويقي الأول للعمل، الذي تم نشره عبر القناة الرسمية لمنصة "شاهد" على موقع "يوتيوب"؛ إذ ظهر في بدايته الفنان إبراهيم الحجاج، وهو نائم بمنزله، ولكنه فجأة يستيقظ على صوت طفل مزعج يطالبه بضرورة النهوض من نومه حتى لا يتأخر عن موعده، لنكتشف فيما بعد بعمله مراسلاً في إحدى القنوات، ولكن سريعاً ما يتضح للمشاهد أنه يتعرض لضغط من قبل والديه حتى يخوض تجربة الزواج بعد وصوله لمرحلة عمرية متقدمة، ولا سيما سن الثلاثين، وبالفعل يبدأ رحلة البحث عن الزوجة المناسبة؛ ليواجه تحديات اجتماعية وشخصية نتيجة لذلك، فهل ينجح في الاختيار المناسب؟ سؤال تُجيب عنه أحدث المسلسل عقب عرض أولى حلقاته في شهر رمضان.
ويضم المسلسل كوكبة من النجوم منهم سعيد صالح، فاطمة الشريف، محمد القحطاني، فتون الجار الله، نجلاء العبد الله وآخرين، ومن تأليف نواف الهنا.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».