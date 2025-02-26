عرض 3 مسلسلات على المنصات حصرياً في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:49 مساءً - يشهد موسم المسلسلات المصرية في رمضان 2025، عرض 3 أعمال بشكلٍ حصري على المنصات الرقمية، بعيداً عن القالب المعتاد وعرضها عبر قنوات التلفزيون، حيث تُعد هذه المرة هي الأولى التي يتواجد فيها هذا العدد عبر الوسائل الحديثة.

"في لحظة" يجمع أحمد فهمي وميرنا نورالدين

البداية معالذي كان يحمل في وقتٍ سابق اسم "تليجراف"، حيث يجمع الثنائي أحمد فهمي وميرنا نورالدين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ومكون من 30 حلقة.

يُجسد أحمد فهمي دور "سيف"، أما ميرنا نورالدين فتظهر بدور "فريدة"، ويُشارك في بطولته كلّ من: نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، أيسل رمزي، سارةالشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي، والعمل تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد، وذلك في ثنائية بعد تجربتهما الأخيرة في مسلسل "سراب" الذي حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً، وسيتم عرض المسلسل من خلال منصة TOD.

ويستكشف المسلسل الذي سيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية في رمضان 2025 بشكلٍ حصري، الخط الفاصل بين الحب والكراهية، حيث تؤدي لحظة خيانة واحدة إلى سلسلة من الأحداث المتسارعة، ومع تصاعد المشاعر واختبار الولاءات، تتشابك الرغبة في العدالة مع العطش للانتقام، مما يؤدي إلى كشف أسرار تغيّر مصير الأبطال، وذلك في إطار من التشويق والرومانسية والانتقام.

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عرض "الشرنقة" لـ أحمد داود اعتباراً من الغد

يفتتح الفنان أحمد داود موسم دراما رمضان 2025، مبكراً، حيث ستُعرض أولى حلقات مسلسله الجديد "" اعتباراً من الغد الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وذلك عبر منصة "واتش إت".

مسلسل "الشرنقة" ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الممزوجة بالإثارة والتشويق؛ وسيظهر أحمد داود خلال أحداث المسلسل في دور محاسب يُدعى "حازم" يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأساً على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد داود، كل من: مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبدالله، محمد عبده، ياسر عزت وآخرون، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة أروما.

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انفراجة في مسلسل "للأذكياء فقط"

أعلنت منصة "شاهد" عن عرض المسلسل الكوميدي ""، وذلك بعدما تأجل لمدة عام كامل، وهو مكون من 15 حلقة، ويأتي من بطولة رنا رئيس، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمودالبزاوي، دعاء حكم، ريم سامي، وعدد من ضيوف الشرف منهم إسماعيل فرغلي، والعمل فكرة محمد ناير، وسيناريو وحوار فيليمون وريمون وفادي صبحي، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وسيتم عرضه على منصة شاهد.وتدور أحداثه حول شاب يقع في حب زميلته بالجامعة، ويحاول اختراع علاج لمرض نادر، ويتعرض مع أصدقائه لمجموعة من المواقف والمفارقات، وذلك في إطار لايت كوميدي.

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