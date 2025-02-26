لأول مرة... محمد ممدوح يُقدم 30 أغنية بصوته في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:49 مساءً - يخوض الفنان محمد ممدوح تجربة فنية جديدة لأول مرة في مشواره الفني، خلال موسم مسلسلات رمضان 2025، حيث سيُنافس بمسلسل إذاعي يحمل اسم "هات وخد"، المُقرر إذاعته يومياً عبر محطة "إنرجي"، في تمام الساعة الرابعة عصراً.

أغنية كل حلقة

صُنّاع مسلسل محمد ممدح الجديد

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تحذير من محمد ممدوح

وأوضحت "إنرجي" في بيانٍ لها، أنّ محمد ممدوح، سيُقدم 30 أغنية بصوته، بواقع أغنية كل حلقة، لاسيما وأنّ العمل ينتمي إلى المسلسلات الميوزيكال، فيما انتهى من تسجيل 20 حلقة كاملة، ويواصل تسجيل الحلقات المتبقية، خلال الأيام القليلة المُقبلة.مسلسلالجديد، تأليف مصطفى إبراهيم، وشاركه في الكتابة أحمد خالد، وإخراج زهرة رامي، والعمل رؤية موسيقية وألحان محمد خلف، وتوزيع الأغاني لأنور عمرو، بالتعاون مع الشاعر منتصر حجازي، وضياء الرحمن عطا الله، أحمد النجار، وأحمد شلبي.

وكان الفنان محمد ممدوح قد حذر جمهوره ومحبيه خلال الأيام القليلة الماضية، من حساب مزيف يدَّعي أنه يعمل معه بشكلٍ شخصي ويستغل اسمه للنصب على الجميع، وقد شارك محمد ممدوح متابعيه عبر ستوري حسابه الرسمي على إنستغرام بصورة توضح تفاصيل الحساب، وكتب تعليقاً كان نصه: "هذا الحساب مزيف ونصاب، ويدخل يكلم الناس على إنه بيشتغل معايا من فضلكم اعملوا ريبورت".

وقد تفاعل متابعو محمد ممدوح مع هذا المنشور، وطالبوه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص الذين يستغلون اسمه بهذه الطريقة.

غادة عادل تخوض تجربة الغناء

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وفي سياقٍ آخر، تُقدم الفنانة غادة عادل مسلسلاً إذاعياً عبر المحطة نفسها، بعنوان "اللمبة الزرقا"، وهو من تأليف إسلام شلباية، وإخراج زهرة رامي، وهو فانتازيا تاريخي مكون من 30 حلقة، ومن المُقرر إذاعته يومياً في تمام الساعة الخامسة مساءً، حيث قدّمت أغنية التتر بصوتها وبمشاركة أبطال العمل.

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