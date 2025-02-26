ريكو يتعرض لأزمة صحية مفاجئة ويدخل العناية المركزة في دبي

ميرنا وليد - بيروت - تعرض المطرب الشعبي المصري ريكو لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات دبي بعد عودته من إحدى حفلاته. ويخضع حالياً للملاحظة الطبية وقد تم منع الزيارات عنه، وكان ريكو قد طرح مؤخراً عدداً من الأغاني منها "يامزاجي يامزاجي" التي تم توزيعها بواسطة وليد المرشدي وألحان وليد سالم، وأغنية "دنيا ظالمة" من كلمات وألحان محمود مرسال وتوزيع مصطفى غانم.

يُذكر أن ريكو اشتهر بأغانيه التي حققت نجاحاً كبيراً مثل "شبرا وبنات شبرا" التي غناها في فيلم "الساحر" مع الممثل المصري محمود عبدالعزيز، وأغنية "علي" من فيلم "صايع بحر" مع الممثل المصري أحمد حلمي، وأغنية "وهكذا" وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في عالم الفن الشعبي.

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