نجاح باهر لحفلات "يوم بدينا 1727" في يوم التأسيس السعودي

ميرنا وليد - بيروت - احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727، نظّمت وزارة الثقافة بالتعاون مع "مجموعة روتانا للموسيقى" أربع حفلات غنائية تحت شعار "يوم بدينا 1727" ضمن فعاليات "يوم التأسيس".

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وقدمت الحفلات تجربة غنائية فريدة استعرضت محطات من تاريخ المملكة، وعززت الوعي الوطني عبر الفن والموسيقى.

انطلقت السهرات مع "جلسة بين النجوم"، حيث اجتمعت أحلام الشامسي بصوتها القوي مع أصالة نوال الكويتية في أداء مميز، تلتها "ليلة سهيل" التي قدّم خلالها فنان العرب محمد عبده أعمالًا وطنية تفاعل معها الجمهور، بينما حمل الفنان العراقي السعودي ماجد المهندس الحضور في رحلة حالمة خلال "ليلة الأسفار" بصوته العاطفي وإحساسه العميق. وأُسدل الستار على هذه الأمسيات بـ "ليلة السمر" مع رابح صقر، الذي أشعل الأجواء بحماسه وتفاعل الجمهور الكبير معه.

أُقيمت الحفلات الأربع في "محمد عبده أرينا" وسط حضور جماهيري ضخم، وتصدّرت الترند بفضل الأداء الفني الراقي والتنظيم الاحترافي. وعبّر النجوم عن اعتزازهم بالمشاركة، موجهين التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أشادوا بالدور المميز لوزارة الثقافة وروتانا في إخراج الفعالية بهذا الشكل المبهر.

في ختام الأمسيات، احتُفل بالنجاح بحضور رابح صقر، والرئيس التنفيذي لروتانا سالم الهندي، إلى جانب ممثلي وزارة الثقافة. وانتهى الحفل بقطع كعكة تحمل شعار يوم التأسيس، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الحدث الوطني الكبير، الذي جسّد الفن كوسيلة للاحتفاء بتاريخ المملكة وهويتها.