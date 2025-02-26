شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يجرى عملية بالحنجرة ويمنع من الكلام بأمر الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الفنان مصطفي حجاج عملية جراحية بالحنجرة بأحد المستشفيات، وطلب منه الأطباء الراحة التامة وعدم إرهاق نفسه في الكلام والحديث.

وقال سيد حجاج، شقيق مصطفى في تصريح لـ الخليج 365، " إن شقيقه أجرى العملية اليوم وهو الآن تحت ملاحظة وتم منعه من الكلام لمدة 5 أيام بأمر الأطباء وأنه بصحة جيدة".

وفى سياق آخر، طرح الفنان مصطفى حجاج، واللبناني جاد شويري، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة، الناس غدارة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، و يُعد هذا الكليب أول تعاون غنائي بينهما.

وأغنية كليب مصطفى حجاج الجديد من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وظهرت في كواليس فيديو كليب أغنية الناس غدارة، أجواء من البهجة والسعادة بين النجمان، وتم تصوير معظم لقطات الكليب في الصحراء.

وسبق وقدم النجم مصطفى حجاج سهرة غنائية طربية خلال حفله الأخير بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وحرص على تقديم باقة من أغانيه، منها الوجع وما بحنلهاش ومية وش وخطوة.