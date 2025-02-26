شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر جمل شعبية لـ أحمد العوضى ظهرت فى برومو مسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل فهد البطل من المسلسلات التي تنافس في موسم دراما رمضان 2025، وهو بطولة أحمد العوضى، وأحمد عبد العزيز، وميرنا نور الدين، ومجموعة من الفنانين.

واعتاد الفنان أحمد العوضي على استخدام جمل شعبية خلال أعماله السابقة، والتي تعد لجذب الجمهور للمسلسل والترويج له، وبعد طرح برومو فهد البطل نستعرض أشهر جمل شعبية التي ظهرت ببرومو، وهي: "أبو بلاش غالي"، " لو الأيام اتبدلت كان زماني أنا السيد وهما توابع"، "بطل يا بطل"، "كتير الكلام قليل الفعل"، "متجيش على فهد البطل علشان أجي على بلد شبهك"، " أنا الكلمة اللي تخرج مني عهد"، " بالله"، " أنا بطل أبا عن جد"، " بسم الله الرحمن الرحيم.. خلي بالك من نفسك".

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول فهد الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025