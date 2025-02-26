إياد نصار يكشف تحديات مسلسله الجديد ظلم المصطبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:19 مساءً - كشف الفنان إياد نصار عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير مسلسله الجديد "ظلم المصطبة" والذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن اسم المسلسل الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي جاء من المثل الشائع "ظلم المصطبة ولا عدل المحكمة".

تفاصيل ظلم المصطبة

وعن قصة العمل قال: "موضوع المسلسل شائك جداً، فالمجتمعات تعاني بسبب فكرة الاقتراب من الخطأ والحكم على أفرادها بأنهم أخطأوا وكأنهم ارتكبوا الفعل، وأكثر مَن يعاني من هذا الأمر هم النساء في مجتمعنا".

وأضاف أن المرأة في مجتمعاتنا إذا لم تُخطئ واقتربت فقط من الخطأ، يحاكمها المجتمع وهذا ظلم لها، أي "ظلم المصطبة"، فالقانون لن يحاكمها ولكن الأعراف تحاكمها، وهو ما نحتاج الى مراجعته.

أما عن التحديات والصعوبات التي تواجهه في أعماله الدرامية فأكد إياد أنه يسعى دائماً لتقديم الأعمال الدرامية الصعبة والتي تقدم موضوعاً هاماً ومختلفاً والتي تطرح تساؤلات على المشاهدين، وأن اختيار هذه النوعية من الأفكار يجب أن تكون متواجده على الساحة الدرامية في رمضان.

وعن تعاونه مع ريهام عبدالغفور، قال إياد نصار أنه يسعد كثيراً بالتعاون مع ريهام عبدالغفور، خاصةً وأنه يجمعهما تفاهم كبير وقد ظهر هذا في مسلسل "وش وضهر" الذي تم عرضه قبل سنوات.

مسلسل "ظلم المصطبة"

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور بموسم دراما رمضان 2025 المقبل بمسلسل "ظلم المصطبة"، بالتعاون مع كوكبة كبيرة من النجوم، منهم: إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، وآخرون. ويقع العمل في 15 حلقة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وتدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار اجتماعي، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.

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