خاص لـ الخليج 365: هذا ما قاله نجوم الغد سامي شرايطي ومعن عبدالله وحسام عمر بعد فوزهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:19 مساءً - بعد انتهاء الحلقة الختامية من برنامج "نجوم الغد" أمس الثلاثاء، عبَّر الفائزين بالمراكز الثلاثة عن شعورهم بعد الفوز لـ الخليج 365 وهم سامي الشرايطي، معن عبدالله، وحسام عمر، كما بارك المشاركون بالحلقة الختامية بالحديث بالحلقة الختامية لكلٍ من كنزي عمار ومروان عبدالله اللذين لم يحالفهما الحظ بالفوز بالحديث وباركوا لزملائهم.

سامي الشرايطي: لم أتوقع النتيجة

سامي الشرايطي: كسبت محبتكم

سامي الشرايطي: الحمدالله على الفوز

سامي الشرايطي: فوزهم هو فوزي

مروان عبدالله: سعيد لزملائي ووصولي للنهائي

3 فائزين "بنجوم الغد"

المركز الأول حصل على النجمة الذهبية وجائزة مالية بقيمة 150ألف ريال سعودي فاز به من المغرب سامي الشرايطي.

المركز الثاني حصل على النجمة الفضية وجائزة مالية بقيمة 100 ألف ريال سعودي فاز به من السعودية معن عبدالله.

المركز الثالث يحصل على النجمة البرونزية وجائزة مالية بقيمة 50 ألف ريال سعودي فاز به من مصر حسام عمر.

بدايةً تحدث الحاصل على المركز الأولمن المغرب قائلاً: "جداً سعيد بالفوز وحقيقة مصدوم لأني لم أتوقع النتيجة، والفوز الحمدالله على هذا النجاح والفوز والتأهل شجعني أن أزيد جهودي أكثر"، واختتم حديثة قائلاً: "أُهدي فوزي للعائلة والجميع".فيما عبر الفائز بالمركز الثانيعن فرحته بالفوز قائلاً: "أشكر هئية الإذاعه والتلفزيون على الفرصة الجميلة، وأشكر الخليج 365 على اللقاء، أنا لا أريد الجائزة المهم أنني كسبت محبتكم"، واختتم قائلاً: "أُهدي فوزي للمملكة العربية السعودية ".وتحدث الفائز بالمركز الثالثقائلاً: "أشعر بأن الخوف الذي كنت أشعر به تلاشى، ولدى مشاعر غريبة، وأشكر من صوت لي وأشكر اللجنة أيضاً الذين أعشقهم، وأشعر بالحزن لأني لا أراهم، ولكن لدي أمل برؤيتهم مرة أخرى بأعمال تجمعنا معاً"، واختتم قائلاً: "لم أتوقع الفوز أو الخسارة، ولكن الحمد الله على الفوز".فيما تحدثت المشاركة بالحلقة الختاميةولم يحالفها الحظ بالفوز: "سعيدة لوصولي للنهايات وخاصةً أنني البنت الوحيدة الموجودة، وفوز زملائي اليوم هو فوز لي أيضاً، وسعيدة جداً لهم، وبعد البرنامج لن أتوقع سأقوم بتنزيل أغانٍ سنقل وأطور من نفسي".عبَّر المشارك بالحلقة الختامية مروان عبدالله بسعادته بالمشاركة وقال: "ألف مبروك للفائزين والحمدالله سعيد لهم من قلبي، ونحن الـ6 المشاركين الذين وصلنا إلى النهائيات والحمدلله وأتمنى لهم التوفيق".

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