رمضان 2025: جمال سليمان يواصل تصوير مسلسل أهل الخطايا حتى هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:19 مساءً - يطل الفنان جمال سليمان على جمهوره في موسم دراما رمضان 2025، بشكلٍ جديد من خلال مسلسل "أهل الخطايا"، الذي يعود به للمنافسة بعدما غاب العام الماضي، حيث يُقدم جرعة درامية مليئة بالإثارة والتشويق.

عرض "أهل الخطايا" خلال النصف الأول من رمضان

دماء ونيران في المشاهد الأولى

رحلة لا تعرف الرحمة

أوضح إسلام غنيم المسؤول الإعلاميلـ"الخليج 365"، أنّ الفنان جمال سليمان، سيظل يواصل تصوير المسلسل حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان 2025، لاسيما وأنه بدأ إنجاز هذا المشروع في وقت متأخر نوعاً ما، ومن المُفترض عرض المسلسل خلال النصف الأول من رمضان، عبر شاشة تلفزيون "النهار".وكان إعلانقد احتوى على العديد من المشاهد المثيرة التي تحتوي على دماء ونيران، وكلام غير مفهوم للحديث عن العهد وغيرها من الأشياء التي من شأنها زيادة جرعة التشويق والإثارة، خاصةً في ظل أنه مستوحى من جرائم من رحم الواقع.ونشرت قناة "النهار"، الإعلان الأول، وعلقت عليه: "حيث تتعارك الخطايا مع الحقائق، وتتكشف أخطر الجرائم، في رحلة لا تعرف الرحمة في ()، هل أنتم مستعدون للمواجهة؟ وفي عالمٍ تطاردنا فيه الخطايا ويلاحقنا ماضيها... ينطلقلكشف أعمق الأسرار وأخطر الجرائم في ()، هل أنتم مستعدّون للمواجهة؟".

قصة مسلسل "أهل الخطايا"

أبطال مسلسل "أهل الخطايا"

التعاون الثاني بين جمال سليمان ورؤوف عبد العزيز

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقية في قالب درامي خاص للمشاهد في رمضان 2025، حيث يتناول جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز،ومؤلفو العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.يشارك في بطولته بجانب، كلٌّ من سوسن بدر، رانيا يوسف ، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبد الخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.يسجل هذا المسلسل التعاون الثاني الذي يجمع الفنانوالمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما معاً مسلسل "الطاووس" في موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، فرح الزاهد، مها نصار، عابد عناني، دانا حمدان، نهال عنبر، جمال عبد الناصر، وعدد آخر من الفنانين.

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