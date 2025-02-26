خاص لـ الخليج 365: ماذا قال فؤاد عبدالواحد وكارمن سليمان وداليا مبارك للفائزين بـ نجوم الغد بالحلقة الختامية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:19 مساءً - أُسدل الستار أمس الثلاثاء في بثٍ مباشر للحلقة الختامية لبرنامج "نجوم الغد"، وهي من تقديم طارق الحربي ومحمدالسهلي، ولجنة تحكيم مكونة من الفنان فؤاد عبدالواحد، الفنانة كارمن سليمان، والفنانة داليا مبارك، تنافس ستة مشتركين وصلوا إلى هذه المرحلة بفضل أدائهم المختلف الذي حاز على إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، وهم حسام عمر، سامي الشرايطي، مروان عبدالله، معن عبدالله، عبود الخضور، وكنزي عمار.

وقد حضرت الخليج 365 الحلقة الختامية من الموسم الأول للبرنامج والتقت بلجنة التحكيم في لقاءات خاصة، وتحدثوا عن مشاركتهم الفائزين والمواهب من العاصمة الرياض وفوز ثلاثة على المراكز الأول جميعهم نجوم.

داليا مبارك: سأشتاق لهم

بدايةً تحدثت الفنانة داليا مبارك قائلة: "اليوم لا أستطيع وصف شعوري، أشعر بالسعادة لتتويج الفائزين في الموسم الأول لبرنامج "نجوم الغد" وحزينه لأنني سأشتاق لهم وأرى جميع مَن شارك اليوم من 6 مواهب هم نجوم وفائزون وأتمنى بالمستقبل أراهم نجوماً ويشاركوننا حفلاتنا وينجحون أكثر منا".

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التحكيم قالت: "الصعوبات كانت لدي هي من سأختار ومن هو الأفضل، خاصةً أنهم صغار بالسن والبعض كان منهم أطفال وموهبون وأن نقول لهذا العمر أنت أفضل أو الآخر كان صعباً جداً ولكن الحمدالله استطعنا أن نركز ونختار الأفضل منهم".وعن توقعاتها من سيفوز قالت داليا: "كنت متوقعة فوز ثلاثة من الـ ستة الموجودين وجميعهم يملكون موهبة جميلة، وسعيدة بالتفاعل الكبير عبر مواقع السوشيال ميديا معهم منذ أن بدأ بث حلقات البرنامج وألف مبروك على فوزهم".

جيل عمالقة خرجوا من الرياض

فيما امتدح الفنان فؤاد عبدالواحد جميع المشاركين قائلاً: "سعيد بالمشاركة في هذا البرنامج وأشكر من القائمين على "" والمشاركين هم جيل عمالقه والجميع شاهدهم وأنا مؤمن بالمواهب التي خرجت من الرياض إلى جميع العالم العربي".

ومن وجهة نظري أن جميع المشاركين بالحلقة الختامية هم نجوم سواء كان حسام عمر أو مروان عبدالله أو كنزي عمار أو معن عبدالله أو عبودالخضور أو سامي الشرايطي، وكل واحد مشارك منهم له شخصيته الغنائية ويمثل وطنه أجمل تمثيل والأحلى والأجمل دعم أسرهم لهم.

وأكمل فؤاد قائلاً: قد يكون أصعب شيء واجهنا كلجنة تحكيم هو التعامل مع مواهب صغار بالسن الموضوع صعب أشعر بأنهم أبنائي وإخوتي فكان التصويت لهم صعب وتركنا الجمهور يقرر ويصوت لهم أكثر.

توقعت الفوز لهم

وشاركت الفنانةقائلة: "سعيدة جداً أن أكون جزءاً من، وألف مبروك على النسخة الأولى ونجاحها والنتيجة بالتوصيات أسعدتنا جميعاً، وأشكر هئية الإذاعة والتلفزيون وكل مَن قدم هذا البرنامج الجميل بنسخته الأولى ليخرج بهذا الشكل الرائع.

وكشفت كارمن قائلة: "حقيقة كنت متوقعة فوز الجميع اليوم وخاصة الثلاثة بالمراكز الأولى سامي الشرايطي ومعن عبدالله وحسام عمر".

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