بالفيديو خاص لـ الخليج 365.. سامي الشرايطي نجم يتوج بالحلقة الختامية لبرنامج نجوم الغد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:19 مساءً - بجدارة استطاع الطفل سامي الشرايطي من المغرب أن يتوج ويحوز على لقب برنامج "نجوم الغد"، ومبلغ مالي 150 ألف ريال بعد حصوله على المركز الأول "الجائزة الذهبية"، وحصد الشرايطي أعلى نسبة من أصوات الجمهور من منافسة برنامج نجوم الغد التي اختُتمت، أمس الثلاثاء، وحصل الطفل معن عبدالله من السعودية على المركز الثاني ومبلغ مالي 100 ألف ريال، فيما حصد الطفل حسام عمر من مصر المركز الثالث ومبلغ 50 ألف ريال، في تتويج يعكس تقدير البرنامج لمواهبهم الاستثنائية، وتحفيزهم على مواصلة مشوارهم الفني.

وجاءت الحلقة الختامية التي بُثت مباشرة من الرياض من تقديم طارق الحربي ومحمد السهلي محملة بالتشويق والإثارة، حيث تنافس ستة مشتركين وصلوا إلى هذه المرحلة المتقدمة بفضل أدائهم المتميز الذي جذب إعجاب لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء، وهم حسام عمر، سامي الشرايطي، مروان عبدالله، معن عبدالله، بالإضافة إلى عبود الخضور، وأيضاً كنزي عمار.

وشهدت الحلقة النهائية عروضاً غنائية استثنائية عكست تطور أداء المشتركين طوال مشوارهم في البرنامج، وقدم كل متسابق أداءً غنائياً يعكس قدراته الفنية، ويظهر مهاراته الصوتية وحضوره المسرحي، ما جعل مهمة لجنة التحكيم أكثر صعوبة مع ارتفاع مستوى التنافس.

لجنة التحكيم

قدمت لجنة التحكيم المؤلَفة من الفنانة كارمن سليمان، الفنانة داليا مبارك، والفنان فؤاد عبد الواحد؛ تقييمات دقيقة لكل مشترك، مشيدة بالتطور الملحوظ في الأداء ومستوى الاحتراف الذي وصل إليه المتسابقون.

وبدورها؛ أعربت الفنانة كارمن سليمان عن إعجابها بمستوى المشتركين، مؤكدة أن البرنامج كشف عن مواهب تمتلك القدرة على تحقيق نجاحات مستقبلية في الساحة الغنائية العربية.

ومن جانبها؛ أشادت الفنانة داليا مبارك بقدرة المشتركين على تقديم عروض متكاملة من حيث الأداء والصوت والتفاعل مع الجمهور، مشيرة إلى أن هذه المواهب تستحق فرصاً حقيقية في عالم الغناء، فيما وصف الفنان فؤاد عبد الواحد الحلقة الختامية بأنها واحدة من أبرز لحظات البرنامج، معبراً عن فخره بالمشاركة في لجنة تحكيم هذا الموسم المميز.

الفائز بنجوم الغد سامي الشرايطي

وعبّر الفائزبعد فوزه عن سعادته الغامرة، موجهاً الشكر للجمهور الذي ساند رحلته منذ بداية البرنامج، معرباً عن امتنانه للقائمين على البرنامج ولجنة التحكيم التي قدّمت له التوجيه والدعم.

وحقق "نجوم الغد" منذ انطلاقته نجاحاً جماهيرياً واسعاً، حيث جذب جمهوراً متنوعاً من مختلف الفئات العمرية، وأصبح منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الغنائية الشابة، متيحاً للمشاركين الفرصة لصقل مواهبهم، من خلال التدريب على يد مختصين في الموسيقى والأداء المسرحي، ما ساهم في تطوير مهاراتهم ورفع مستوى الاحترافية لديهم.

برنامج "نجوم الغد"

يُذكر أنلم يكن مجرد مسابقة غنائية، بقدر ما كان رحلة ملهمة للمواهب الشابة الساعية لإثبات وجودها في عالم الغناء، ساهم البرنامج في تسليط الضوء على أصوات صاعدة أظهرت قدرات مميزة، ومن المتوقع أن يفتح للفائزين والمشاركين أبواباً واسعة في المستقبل الفني.

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