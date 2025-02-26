سوسن بدر تكشف جانب خفي في شخصية ياسمين عبد العزيز داخل الكواليس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:19 مساءً - حلَّت الفنانة سوسن بدر ضيفة على عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وخلال اللقاء تحدثت عن مشوارها الفني وأبرز الأعمال التي استمتعت خلال تصويرها.

تعاون مميز مع ياسمين عبد العزيز

أكدت سوسن بدر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" من أقرب الأعمال لقلبها، ويمكن مشاهدته أكثر من مرة لكون أحداثه واقعية ومثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل كان مختلفًا عن أدوارها السابقة، حيث لعبت شخصية أم لديها "ترومة" من الرجال.

وكشفت أن كواليس تصوير هذا العمل كانت مختلفة ومميزة، على الرغم من ظروف التصوير الصعبة خلال جائحة كورونا، وأوضحت أن جميع الفنانين المشاركين في المسلسل كانوا على درجة كبيرة من التعاون والوعي.

وتطرقت أيضاً للحديث عن كواليس العمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرة إلى أنها كانت تضيف أجواء من المرح وسط الفريق، خاصةً في الفترات التي ساد فيها القلق بسبب ظروف التصوير وسط انتشار التحذيرات الطبية.

مشاركة سوسن بدر في رمضان 2025

يُذكر أنيُعرض لها في شهر رمضان المقبل ثلاثة مسلسلات هي "الباء تحته نقطة"، "أثينا"، و"الكابتن".

تشارك الفنانة سوسن بدر في مسلسل "الباء تحته نقطة" وهو عمل درامي خليجي، ويشاركها البطولة الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني، إيمان السيد، جابر نغموش، ميرا طالب، وآخرون، وهو من تأليف منى الظاهري، وإخراج هبة الصياغ.

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مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج فونتاج، وبطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى.

مسلسل "الكابتن" من بطولة أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، سوسن بدر، رحمة أحمد، أحمد الرفاعي، وكذلك محمد رضوان، سامي مغاوري، وعمر شوقي، ويُعرض خلال شهر رمضان على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"الكابتن" يشارك في بطولته أيضًا مؤمن نور، ميمي جمال، ووئام مجدي، وهو من إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي وهو من 15 حلقة.

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