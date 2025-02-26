ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي يوم دفن الأديبة والرسامة الكبيرة مها بيرقدار، وذلك كي تعزي وتساند الممثلين ورد ويوسف الخال وزوجته الفنانة نيكول سابا.

الكثير من الشخصيات الفنية حضرت في هذا اليوم، وقد وجهت رسائل مؤثرة للراحلة.

نعرض لكم لقاء مع الممثلة نادين الراسي تكلمت فيه عن الراحلة مها بيرقدار، مستذكرة ايضا شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفي اثر تعرضه لحادث سير.

نادين تكلمت بغصة وحرقة، كاشفة بدورها سرا عن الراحلة.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بـ هذا الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نادين الراسي لـ مها بيرقدار بغصة: "انتبهيلي عـ جورج" وتكشف سرا عن الراحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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