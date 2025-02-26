هذا ما كشـ ـفته سوسن بدر عن كواليس تعاونها مع ياسمين عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية سوسن بدر عن كواليس تعاونها مع الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز في كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه".

وأوضحت سوسن بدر خلال حلولها ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أن ياسمين تضفي أجواء من المرح والسعادة مع فريق التصوير، خاصة في الأوقات التي يسود فيها القلق مثل بسبب ظروف التصوير خلال جائحة كورونا،

مؤكدة أن الجميع في المسلسل من فريق العمل كانوا على درجة كبيرة من التعاون وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على المسلسل ومنحه ثقة وحب الجماهير.

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