عاصي الحلاني يستعد لـ "علّي جبينك"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان عاصي الحلاني لإطلاق أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "علّي جبينك"، وذلك اليوم الأربعاء ومن المقرر ان يقدمها في حفله في بيروت.

هذا الخبر أسعد جمهور عاصي الحلاني عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اذ ان الجميع تشوّق لسماع هذا العمل الغنائي.

على صعيد آخر كان قد أحيا عاصي الحلاني مؤخرا حفلاً غنائياً رائعاً في قبرص، وأشعل الأجواء بأغانيه القديمة والجديدة.

وشارك عاصي الحلاني الجمهور، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، وعلق قائلاً: "مع الحضور الراقي شكراً لكم على هذه الليلة الرائعة، قبرص، عاصي الحلاني".

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