إنتقادات لـ نشوى مصطفى بعد ظهورها وهي تدخن "الشيشة" في "سيد الناس".. وهكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية نشوى مصطفى على الإنتقادات التي تعرضت لها بعد ظهورها وهي تدخن الشيشة في برومو مسلسل "سيد الناس".



وقالت نشوى مصطفى مؤكدة أن للمخرج محمد سامي رؤية إخراجية خاصة: "أتمنى أكون عند حسن ظن الناس، أنا بحب مهنتي جداً ومحمد سامي مخرج جريء وبيغامر وعينيه بتشوف الممثلين بشكل مختلف وليه رؤية، وبعد فضل الله طبعاً لو فيه نجاح هيكون الفضل لجرأة محمد سامي وإنه يغامر ويقدّمني في دور عمري ما عملته قبل كده، كتّر ألف خيره ويا رب أكون عند حسن ظن الجمهور".