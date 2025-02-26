- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - شاركت العارضة الإيطالية ديفا كاسل إبنة مونيكا بيللوتشي بالمؤتمر الصحافي الذي عُقد في Grand Hotel Plaza في روما بعد إطلاق فيلم "The Leopard" الذي شاركت بالتمثيل فيه برفقة حبيبها سول سول ناني.
وإلتقط المصورون صوراً لها معه ومع ممثلين مشاركين.
ديفا كاسل وسول ناني يلعبان في الفيلم أدواراً سبق أن لعبها الممثل الفرنسي آلان دولون والممثلة الإيطالية كلوديا كاردينالي. يذكر أن الفيلم يدور حول قصة حب وقد نشأت بالفعل أثناء التصوير بين كاسل وناني.
ديفا كاسل وسول ناني أعلنا خطوبتهما عام 2024 خلال أسبوع الموضة في باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - العارضة والممثلة ديفا كاسل وخطيبها يشاركان معاً في هذا الفيلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.