ميغان ماركل تتعرّض لانتكاسة غير متوقّعة تعرقل أحد أكثر مشاريعها طموحًا

تواجه ميغان ماركل المزيد من الانتقادات ضدّ إعادة تصميم علامتها التّجاريّة “As Ever” بعد أنباء عن منع دوقة ساسكس من بيع الملابس تحت هذا الاسم بسبب علامة أزياء صينيّة موجودة بالفعل في أحدث انتكاسة للممثّلة السّابقة.

ورغم أنّ الأمّ لثّلاثة أطفال كانت تركز في السّابق على خطوط مثل المربّى، فإنّ هذه النّكسة غير المتوقعة تعطل خطط ميغان لتوسيع نفوذها في صناعة نمط الحياة والأزياء وتحدّ من نطاقها الإجماليّ.

وهذا على الرّغم من أنّ الفريق القانونيّ لميغان قدّم طلبًا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التّجاريّة في الولايات المتّحدة (USPTO) للحصول على موافقة على بيع مجموعة متنوّعة من المنتجات في أكتوبر ٢٠٢٢، بما في ذلك المآزر والمربّى وبسكويت الكلاب – تحت العلامة التّجارية “As Ever”.

ومع ذلك، أصدر مكتب براءات الاختراع والعلامات التّجاريّة الأمريكي “رفضًا جزئيًّا” في يوليو ٢٠٢٣، مشيرًا إلى أنّ اسم العلامة التّجارية كان مشابهًا جدًّا لاسم ASEVER، وهي شركة أزياء سريعة مقرّها شنتشن تزوّد تجّار التّجزئة مثل H&M، وبالتّالي كان عليهم التّخلّي عن طموحاتهم في مجال الملابس.

وقال مكتب براءات الاختراع والعلامات التّجاريّة الأمريكيّ في بيان الرّفض: “العلامات متطابقة في الصّوت ومتطابقة تقريبًا في المظهر”. “وهي متشابهة إلى حدّ مربك لأغراض تحديد احتماليّة الارتباك.”

ثمّ في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، أعاد الفريق القانونيّ لميغان تقديم الطّلب وحذف أي ذكر للملابس؛ وقد سمح هذا التّعديل بالموافقة على العلامة التّجاريّة، لكنّ محامي العلامات التّجاريّة المقيم في لوس أنجلوس حذّرها من إمكانيّة مقاضاتها إذا باعت الملابس.

وتعدّ الشّركة الصّينيّة التي تحمل اسم As Ever أحدث نزاع بشأن إعادة تسمية العلامة التّجاريّة لـ American Riviera التي أطلقتها الممثّلة البالغة من العمر ثلاثة وأربعين عامًا. وقد أعرب مارك كولسكي، رجل الأعمال في نيويورك الذي يدير شركة ملابس قديمة تحت نفس الاسم منذ عام ٢٠١٥، عن مخاوفه بشأن الاستخدام المفاجئ لهويّة علامته التّجاريّة على الرغم من أنّه لم يسجل علامة تجاريّة مطلقًا.

في هذه الأثناء، اتّهم مسؤولون من قرية بوريريس وهي قرية تقع في مايوركا، ميغان بنسخ شعار خاص بهم يعود تاريخه إلى قرون مضت. ويحمل شعار “كما هي دائمًا”، الذي يتضمّن شجرة نخيل واثنين من الطيور الطّنّانة، تشابها مذهلا مع شعار المدينة الذي يصور تصميمًا مماثلًا منذ عام ١٣٧٠. وتدرس قيادة القرية الآن اتخاذ إجراء قانونيّ.

على صعيد آخر، ينتظر عشّاق مسلسل Suits بفارغ الصّبر وصول المسلسل الجديد Suits LA، الذي من المقرّر عرضه لأوّل مرّة في الثّالث والعشرين من فبراير، ومع تزايد الإثارة يتساءل الكثيرون عمّا إذا كانت شخصيّة ميغان ماركل راشيل زين ستظهر في المسلسل.

كانت راشيل زين (ميغان ماركل) جزءًا من المجموعة الأصلية المكونة من ستّة أفراد إلى جانب باتريك جيه آدامز (مايك روس)، وسارة رافرتي (دونا بولسن)، وجينا توريس (جيسيكا بيرسون)، وغابرييل ماشت (هارفي سبيكتر)، وريك هوفمان (لويس ليت).

مع انطلاق البرنامج التّلفزيونيّ وتزايد شعبيّته أصبحت المجموعة محبوبة بشكل متزايد وحزن المعجبون لرؤية انتهاء العرض في عام ٢٠١٩ و١٣٤ حلقة. لكن الآن هناك أمل بالعودة وقد تكون حقيقيّة أيضًا.

تناول مؤخّرًا آرون كورش، مبتكر مسلسل Suits، هذه الأسئلة حول إعادة أمثال آدمز وماركل خلال جلسة أسئلة وأجوبة مرتجلة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

يتضمّن مسلسل Suits LA مجموعة جديدة من الشّخصيّات مع ستيفن أميل الذي يمثّل دور المدّعي العام السّابق الذي تحوّل إلى محامٍ في لوس أنجلوس.

كان تمثيل ميغان ماركل لشخصيّة راشيل زين من المفضلات لدى المعجبين، وتزامن رحيلها عن العرض في عام ٢٠١٨ مع علاقتها المتزايدة بالأمير هاري. لسوء حظ المعجبين في ذلك الوقت،

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

ومنذ ذلك الحين، ظلّ وقتها في مسلسل Suits هو آخر دور تمثيليّ لها، وكان خروجها بمثابة نقطة تحوّل في المسلسل، وكان العديد من المعجبين يأملون عودتها إلى عالم Suits.

في الوقت الحالي، يستطيع معجبو ماركل متابعتها في برنامجها الجديد على نتفليكس بعنوان With Love, Meghan، الذي من المقرّر عرضه لأوّل مرّة في الرّابع من آذار الذي سيعرض نصائح دوقة ساسكس حول أسلوب حياتها.