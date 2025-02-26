بالفيديو- عاصي الحلّاني يهدي لبنان وشعبه “علّي جبينك” قبل حفل بيروت الضّخم

قبل يومَين من الحفل الذي سيحييه وسط بيروت، أطلق الفنّان عاصي الحلّاني أغنية وطنيّة بعنوان “علّي جبينك” سيقدّمها لأوّل مرّة في الحفل يوم الجمعة المقبل في بيروت من تنظيم محطّة MTV.

الأغنية من كلمات نزار فرنسيس ومن ألحان عاصي الحلّاني ومن توزيع طوني سابا وماستر محمّد المقهور ومن إنتاج AMD PRODUCTION ويقول مطلعها: “علّي جبينك.. أهلك حدّك.. سجّل اسمك.. سطّر مجدك.. كل الأسامي من بعدك.. اسمك للشّرف عنوان.. أحضن أرضك.. داوي جرحك.. بيروت لازملا هالفرحة.. لبّسها بإيدَيك الطّرحة… طرحِتْها علم لبنان”.

وفي لقاء عبر “أم تي في” أكّد عاصي أنّنا وعلى الرّغم من كلّ التّحدّيات والمِحَن والأزمات سنبقى في هذه الأرض وسنعلّي الصّوت ليصل إلى كلّ الدّنيا.

وعن الأغنية أكّد أنّها من الأغنيات التي يراها مناسبة في هذه المرحلة وطلب من الجمهور أن يستمع إلى العمل بالكامل في السّهرة يوم الجمعة. ودعا الجميع للحضور ليغنّوا معّه ويرفعوا العلم اللبنانيّ في العالي كي يقول لبنان وطننا النّهائيّ دائمًا وأبدًا.

وعن الدّخول المجّاني للحفل أكّد عاصي أنّه أراد بهذه الخطوة أن يعيد الفرحة للنّاس ليسهروا وألّا يكون هناك عائقٌ مادّيٌّ أو غير مادّي أمام أيّ شخص لحضور العشيّة الوطنيّة في بيروت.

في خطوة تعيد للبنان فرحته وبهجته وأمجاده، تنظّم محطة “ام تي في” اللبنانية بالتعاون مع اذاعة “وان تي في” حفلاً فنيًا ضخمًا في بيروت يحييه الفنان اللبناني عاصي الحلاني والـ دي جي رودج وذلك يوم الجمعة القادم في ٢٨ شباط الجاري في “سيسايد ارينا” واجهة بيروت البحرية والدخول مجاني.

وبدأت كل من “وان تي في” و “ام تي في” المنظمتّين للحفل بالترويج له تحت رسالة مؤثرة جدًا كي يبقى لبنان بلد السلام والفرح والحياة بعيدًا عن الحروب والدمار وجاء في الاعلان: “لأن لبنان، كان وسيبقى بلد السلام، الفرح والحياة ولأننا نريد أن نبني بلدنا ونحافظ عليه ونبني مستقبل أولادنا. لاقونا الجمعة ٢٨ شباط مع فارس الاغنية اللبنانية والعربية عاصي الحلاني ورودج بـ “سيسايد ارينا” واجهة بيروت البحرية . لنعيد المجد للبنان ونرفع الصوت وعلم بلدنا بالعالي ونقول للعالم أجمع “صار وقت التغيير”. نحن بانتظاركم الجمعة ٢٨ شباط ابتداء من الساعة الثامنة مساء والدخول مجاني”.

نذكر أنّ عاصي الحلّاني أحيا مساء الجمعة الفائت حفلًا فنّيًّا في قبرص بحضور جاليات لبنانيّة وعربيّة تكلل بالنجاح الكبير. وقد نشر عبر “إنستغرام” مقطع فيديو من أجواء الحفل وعلّق بأنّها كانت ليلة من أجمل الليالي شاكرًا الجمهور على محبّته وتفاعله.

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