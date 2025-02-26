شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تعود من أسوان وتستكمل تصوير مسلسل عايشة الدور فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة دنيا سمير غانم، إلى القاهرة لتستكمل تصوير مسلسلها الجديد عايشة الدور، الذي تنافس به في رمضان 2025، بعد تصوير عدد من المشاهد في أسوان مع فريق العمل، وينتظر الجمهور عرض المسلسل لأنه متشوق لأعمال دنيا خاصة أنها تجمع بين الكوميديا والرسائل والاستعراضات والغناء، حيث إنها تقدم عملاً متكاملاً راقيًا.

مسلسل عايشة الدور 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

وتناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن رمضان الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

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