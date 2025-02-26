شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام الدورة الـ 34 من أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم فعاليات الدورة 34 من أيام الشارقة المسرحية، والتي أقيمت برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وأقيمت في الفترة من 19 وحتى 26 فبراير، وتقيمه إدارة المسرح بدائرة الشارقة، برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، وذلك في مسرح قصر الثقافة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

شارك في المهرجان 15 عرضا مسرحيا، وهم العرض المسرحى "البخارة" من تونس تأليف صادق الطرابلسي وإلياس الرابحي، وإخراج صادق الطرابلسي، وهو العرض الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي لعام 2024، وعرض "دق خشوم" لفرقة دبي الوطنية، تأليف وإخراج عبد الله المهيري، وعرض"علكة صالح" لجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح، تأليف علي جمال، إخراج حسن رجب، وعرض "فئران القطن" لمسرح دبي الأهلي، تأليف وإخراج علي جمال، وعرض"عرائس النار" لفرقة مسرح خورفكان للفنون تأليف باسمة يونس، إخراج إلهام محمد.

وكذلك عرض "اليوم التالي للحب" لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، تأليف أحمد الماجد، إخراج مروان الصلعاوي، وعرض "صرخات من الهاوية" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، تأليف عبد الله إسماعيل عبد الله، إخراج عبد الرحمن الملا، وعرض"في إنتظار العائلة" لفرقة مسرح الفجيرة، تأليف أسامة زايد، وإخراج سعيد الهرش، وعرض" كعب ونصف حذاء" لفرقة مسرح ياس، تأليف وإخراج محمد صالح السيدي، وعرض"أغنية الوداع" وهو من عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، تأليف أنطوان تشيخوف، وإخراج طلال قمبر.

وأيضا عرض "الملاذ" من عروض مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، تأليف جون غلزورثي، وإخراج جاسم سامي، وعرض"يانصيب" ، لمسرح العين الشعبي، تأليف مهند كريم، وإخراج نصر الدين عبيدي، وعرض"جر محراثك" لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، إعداد وإخراج مهند كريم، وعرض"بابا" لفرقة مسرح الشارقة الوطني تأليف وإخراج محمد العامري، وعرض"عرج السواحل" لفرقة مسرح أم القيوين الوطني، تأليف سالم الحناوي، وإخراج عيسى كابد.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تظاهرة مسرحية ثقافية تقام سنوياً برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من إمارات الدولة وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف الأيام مسرحيين مفكرين ومؤلفين إضافة لكبار الممثلين (رواد، نجوم) من مختلف البلدان العربية والأجنبية لمواكبة العروض المسرحية والمشاركة في الندوات التطبيقية والندوات الفكرية المصاحبة واللقاءات والحوارات المفتوحة. وذلك لتوفير بيئة تفاعلية تحقق الفائدة للمسرحيين الإماراتيين.