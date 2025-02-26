بالصورة - محمد سامي يلفت انظار متابعيه بأقراطه.. وهذا كان تعليقهم

ميرنا وليد - بيروت - اطل المخرج المصري محمد سامي على متابعيه من خلال صورة شاركها معهم عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من كواليس تصوير أحد الاعمال التي يعمل عليها، إلا ان ما لفت أنظار الجمهور هو الاقراط التي يضعها في أذنيه، حيث إنهالت عليه التعليقات، فقال لهم احدهم: "الحلق الي عامل قلق"، و هي كلمات من أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد.



و في وقت سابق، أطل المخرج المصري محمد سامي على متابعيه من خلال صورة شاركها عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من كواليس تصوير مسلسله في رمضان "سيد الناس"، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2025، إلى جانب الممثل المصري عمرو سعد، وعلق قائلاً: "أنا و الجارحي أبو العباس (سيد الناس)"، ليتفاعل معه المتابعون من خلال التعليقات معبرين عن حماسهم لمشاهدة العمل.

