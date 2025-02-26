ممثل جديد ينضم الى "حكاية ليلة" أمام بوراك دينيز

ميرنا وليد - بيروت - كشـ فت وسائل إعلام تركية ان الممثل التركي جانير شاهين قد انضم إلى مسلسل "حكاية ليلة" للنجم التركي بوراك دينيز، ومن المقرر أن يقدّم دور أوزان في هذا المسلسل.



على صعيد آخر علق بوراك دينيز على قضية الممثلة سيريناي ساريكايا والتحقيقات المتعلقة بها.

وقال بوراك خلال لقاء صحفي: "كل ما أعرفه الآن هو وجود تحقيق، ونحن بانتظار النتائج، الأمر يهم الجميع مثلي".

كما تحدث بوراك لأول مرة عن انفصاله عن الممثلة بيستيمسو أوزديمير، وتصريحاتها التي وصفت بالقاسية، وقال: "هل جاءت تصريحاتها قاسية حقاً؟ بالعكس، كان شرحها جميلاً جداً، لقد منحتك التوضيح الذي تحتاجه".