ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصري هالة صدقي الجمهور مقطع فيديو لقرد يأكل الموز عبر حسابها الخاص، موجهة رسالة مثيرة للجدل.

وكتبت هالة صدقي عبر حسابها الخاص معلقة على الفيديو وقالت: "حتى النسناس بيحب الموز، المشكلة إنه بيتنطط كتير ومش بيهدى إلا لما تضربه على دماغه. حياتي أنا عينيها نفس عين واحدة كنت أعرفها، أول مرة أعرف إن القرود بتحب اللب السوري برضه! كل سنة وإنتوا طيبين، وبكرا مفاجأة جميلة جداً تخلصنا من القرود في حياتنا، بس مين فيكم كان في حياته قرود بتتنطط عليه؟"

كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تشارك الجمهور فيديو "قرد".. وتعليق يثـ ـير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.