توقيف ريهام سعيد في مطار بيروت.. ومناشدة للسفارة المصرية

ميرنا وليد - بيروت - كشـ ـفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن توقيفها في مطار بيروت الدولي، مؤكدة أن السبب هو طبيب التجميل نادر صعب.
وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الخاص مناشدة السفارة المصرية بالتدخل، وقال: "من فضلكوا حد يتصل بالسفارة المصريه نادر صعب استخدم نفوذه و موقفتي في المطار و أنا جايه احضر الجلسه . أنا مبخافش يا نادر و يا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما باجي أنا لبنان مهما تعمل انت دكتور شوهتني و اخطاءت طبيا . محتاج فلوس؟".
وقد حاولنا التواصل مع الطبيب نادر صعب للتأكد من صحة الخبر، إلا أنه لم يجب، بإنتظار أي توضيح منه.
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