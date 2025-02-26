شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى: أقدم شخصية التمساح تاجر رخام فى فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حمزة العيلى لـ"الخليج 365" إنه يواصل تصوير مشاهده فى مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضى، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، من إنتاج سينرجى، وإنه سوف يقدم شخصية تدعى نادر التمساح تاجر رخام في أحداث المسلسل، مشيراً إلى أنه سيدخل في صراعات قوية مع أحمد العوضى خلال أحداث المسلسل.

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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