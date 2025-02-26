شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يتعرض لوعكة صحية بعد حفلاته بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُصيب المطرب الشعبى ريكو، بأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات في دبي، بعد عودته من إحدى حفلاته، حتى الآن يتوجد تحت الملاحظة الطبية ومنع زيارته.

وطرح ريكو الأيام الماضية عدد من أغانى منها "يامزاجى يامزاجى" من توزيع وليد المرشدى وألحان وليد سالم، وأغنية دنيا ظالمة، من كلمات وألحان محمود مرسال، وتوزيع مصطفى غانم.

كان الفنان ريكو، اشتهر بأغاني “شبرا وبنات شبرا”، التي غناها في فيلم الساحر مع الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، وأغنية “علي”، من فيلم “صايع بحر” مع الفنان أحمد حلمي، وأغنية وهكذا، وغيرها من الأغنيات.

يذكر أن آخر ظهور للفنان ريكو كان من خلال فيلم "بورصة مصر"، بطولة علاء مرسى ومحمد لطفى ورانيا محمود ياسين ومدحت تيخة ونجوى فؤاد وريكو، سيناريو وحوار غادة حنفى، وإخراج أحمد أنور، كما شارك فى مسلسل "ولاد إمبابة"، من بطولة سعد الصغير ومصطفي أبو سريع وعمرو رمزى، وإخراج ممدوح ذكى.