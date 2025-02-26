مسلسل حكيم باشا..  القصة والممثلين ووقت العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:31 مساءً - مسلسل حكيم باشا، من أبرز الأعمال المقرر عرضها خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2025، حيث يجسد من خلاله الفنان مصطفى شعبان شخصية الرجل الصعيدي لأول مرة في مشواره الفني، وتمزج أحداث المسلسل ما بين التشويق والإثارة والصراعات العائلية، وما يزيد من تشويق العمل أن الأجواء تمزج ما بين الدراما الصعيدية، وبين المعارك على الثروة والنفوذ مع لمسة رومانسية كوميدية.

قصة مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا تدور أحداثه في إطار صعيدي حيث حكيم يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، الذي يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

كما يناقش مسلسل حكيم باشا فكرة أساسية، وهي مخاطر وأضرار جمع الثروة بطرق غير شرعية، مقدمًا للمشاهدين رسائل مهمة؛ منها أنه من الجيد أن يترك الإنسان ثروة كبيرة، ولكن من المهم أن تكون مصادرها نظيفة؛ فالميراث غير الشرعي يحرق كل وارثيه.





أبطال مسلسل حكيم باشا

مصطفى شعبان بدور (حكيم)

سهر الصايغ

رياض الخولي

دينا فؤاد

أحمد صيام

محمد نجاتي

منذر رياحنة

محمد العمروسي

محمود الشرقاوي بدور (الظابط عمر)

سلوى عثمان

أحمد فهيم

سلوى خطاب

سارة نور

عايدة فهمي

هايدي رفعت بدور (قسمه)

فتوح أحمد بدور (متعب)

أحمد فؤاد سليم

محمد عادل

هاجر الشرنوبي

انجي سلامة

حازم إيهاب

يارا قاسم

أحمد عبد الله محمود

نور بدر الدين بدور (شهاب)

شيماء عباس بدور (عسل)

تأليف: محمد الشواف

إخراج: أحمد خالد أمين

أوقات عرض مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا من المقرر ان يعرض عبر مجموعة قنوات الحياة و cbc وقناة الرشيد ، الشارقة ، sbc السعودية، وقناة رؤيا الاردنية حيث يذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة وبيروت، وتمام العاشرة والنصف بتوقيت الرياض بالإضافة إلى العرض المبكر على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الشعبية المفعمة بالتشويق والإثارة، من أبرزها مسلسل "الغاوي"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث يجسد أحمد مكي شخصية شمس نصر العدوى، بلطجي من حي الجمالية، يقرر تغيير حياته بشكل جذري بعد فقدان زوجته، ويتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه.

كما يواصل الفنان أحمد السقا تقديم تيمة المسلسلات الشعبية، التي نجح كثيرًا من خلالها خلال السنوات الأخيرة، حيث ينافس في سباق رمضان بمسلسله «العتاولة 2»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي، حيث يجسد السقا خلال المسلسل شخصية اللص التائب نصار يجد نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)، ، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»- باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.

وينافس الفنان أحمد العوضي، بتقديم هذا النوع من الدراما أيضًا بمسلسل «فهد البطل»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبي كذلك، حيث تنقلب حياة «فهد»، الذي يجسد شخصيته العوضي، تمامًا بعد دخول السجن ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول، وفى الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة للدفاع عن نفسه.

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