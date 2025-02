طريق ديمي مور للأوسكار بعد فوزها في غولدن غلوب واختيار النقاد وSAG.. هل جائزة أفضل ممثلة ستكون من نصيبها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:31 مساءً - جوائز الأوسكار هي أكثر ما يشغل بال النجوم والنقاد والصحفيين في الوقت الحالي، خاصةً بعد حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG Awards، باعتباره حفل الجوائز الأخير قبل الحفل الأكبر في هوليوود وصناعة السينما التي تُكرم الأفضل في الفئات السينمائية المتعددة.

وبعد أن حصلت ديمي مور على جائزة أفضل ممثلة في حفلات توزيع جوائز غولدن غلوب، اختيار النقاد، وساغ SAG Awards لأول مرة لها، فهل أصبح الطريق ممهداً إليها للوصول للأوسكار؟ هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.

ديمي مور مرشحة لجائزة أوسكار أفضل ممثلة

على الرغم من أن النجمة ديمي مور تمتلك رصيداً سينمائياً هائلاً، إلا أن ترشيحها لجائزة أوسكار أفضل ممثلة لهذا العام 2025 هو الأول لها في مسيرتها المهنية الممتدة لعقود. هذا الأمر ينطبق أيضاً على فوزها بجائزة غولدن غلوب 2025، حيث سجلت في نسخة هذا العام من الحفل السنوي أول فوز لها بالجائزة، على الرغم من ترشحها من قبل عامي 1991 و1997.

وربما يكون فوزها بجائزة اختيار النقاد أفضل ممثلة، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل أداء لممثلة رائدة بمثابة خطوة جديدة في طريقها نحو جائزة الأوسكار.

ديمي مور تتسلم جائزة غولدن غلوب الأولى

لفوزها بأول جائزة غولدن غلوب على مدار مسيرتها الفنية الطويلة، ألقت ديمي مور كلمةً مؤثرةً أثناء قبولها جائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي عن أدائها في فيلم الرعب الجسدي The Substance، وكشفت أنها اعتقدت ذات يوم أن مسيرتها المهنية في هوليوود قد بلغت ذروتها بالفعل. قائلة: "قبل ثلاثين عاماً، أخبرني أحد المنتجين أنني ممثلة بوب كورن" (بمعنى أنها تميل إلى الظهور في أفلام ترفيهية)، مما جعلها تتساءل هل بإمكانها القيام بأفلام ناجحة؟.

وعن فيلم The Substance قالت: "عندما كنت في أدنى نقطة، وجدت هذا السيناريو السحري والجريء والشجاع وغير التقليدي والمجنون تماماً والذي يُدعى The Substance، وأخبرني الكون، "أنت لم تنتهِ بعد"، واختتمت مور كلمتها قائلة: "أحتفل بهذا باعتباره علامة على كمالي والحب الذي يدفعني وهبة القيام بشيء أحبه والتذكير بأنني أنتمي".

جوائز اختيار النقاد 2025: ديمي مور تحصد أفضل ممثلة لأول مرة

حصدت النجمة الشهيرة ديمي مور لأول مرة جائزة أفضل ممثلة عن فيلم The substance، في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد Critics Choice Awards، في دورته الثلاثين. وفور صعود النجمة البالغة من العمر 62 عاماً، وجهت الشكر للنجمة العالمية أنجلينا جولي، التي كانت تتنافس معها على نفس الجائزة. كما ألقت كلمة مؤثرة وسط تصفيق حار من قبل الجماهير، وقالت: "بالنسبة لأي شخص لا يزال في رحلته، ولا يزال يكافح للعثور على طريقة للوصول.. وبدأ يشعر باليأس لمجرد أن ذلك لم يحدث، أقول له لا يعني هذا أنه لن يحدث، لذا ألتزم بما تعمله وأعلم أن الأحلام تتحقق".

وكانت تتنافس معها على نفس الجائزة؛ سينثيا إيريفو – Wicked، وكارلا صوفيا جاسكون – Emilia Pérez، وماريان جان بابتيست – Hard Truths، وأنجلينا جولي – Maria، ومايكي ماديسون – Anora.

خطاب ديمي مور لاستلام جائزة SAG

لأول مرة أيضاً، حصدت الممثلة الشهيرة ديمي مور جائزة أفضل أداء متميز لممثلة في دور رئيسي عن فيلم "The Substance" في حفل توزيع جوائز SAG Awards، ونجحت في التفوق على نظيراتها؛ باميلا أندرسون عن فيلم "The Last Showgirl"، سينثيا إيريفو عن فيلم "Wicked"، كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "Emilia Pérez"، وميكي ماديسون عن فيلم "Anora".

وفي خطاب قبولها الجائزة تطرقت مور إلى أهمية التواصل الإنساني وقوة الإيمان عن دورها في فيلم الرعب "The Substance" للمخرجة كورالي فارغيت، حيث بدأت مور حديثها قائلة: "هذا أمر غير عادي وذو معنى عميق". وتذكرت حصولها على عضوية نقابة ممثلي الشاشة، قائلة إنها منحتها "معنى" و"غرضاً" و"توجيهاً"، وأضافت: "بالتأكيد لم أكن أعرف شيئاً عن التمثيل، لكنني شاهدت واستمعت وتعلمت منكم جميعاً، لقد كنتم جميعاً أعظم معلمين لي"، وتابعت: "أنا ممتنة للغاية لأنني واصلت على مدار هذه السنوات العديدة أن أكون قادرةً على المحاولة، وأحياناً أنجح وأحياناً أفشل، ولكنني تمكنت من الاستمرار".

ثم شكرت فريقها في التمثيل ووجهت نصيحة للممثلين الشباب: "باعتباركم ممثلين شباب يتعين عليكم القيام بكل هذا، أشجعكم فقط على عدم فقدان التركيز على الاتصال الإنساني. هذا هو العمل الذي نقوم به. وهو أن نكون على اتصال ببعضنا البعض"، وتذكرت: "كممثلة شابة، كان مديرو اختيار الممثلين والمخرجين والمنتجين هم من أدخلوني إلى الغرفة للاختبار حيث شعرت بكم وشعرتم بي. كانت ملاحظاتكم تعني كل شيء. لقد ساعدتني".

قصة فيلم The Subsatnce

فيلم The Substance هو آخر أعمال النجمة ديمي مور الفنية، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2024. وتدور أحداث الفيلم حول إليزابيث سباركل (ديمي مور)، التي تقدم برنامجاً للتمارين الرياضية، ولكن مع تقدمها في العمر، إذ بلغت الـ50 عاماً، يقرر مدير القناة التي تعمل بها أن يستبدلها بفتاة أصغر سناً وأكثر شباباً.

تغضب سباركل وتتعرض لحادث سيارة فتدخل المستشفى، وهناك يعرض عليها أحد الممرضين دواء يحتوي على "مادة" يعيد للمرء شبابه، تقبل إليزابيث التجربة وتأخذ الدواء، وتخرج منها فتاة جميلة، فهل ستستعيد مكانتها في عملها؟

يشارك ديمي مور في بطولة العمل مارغريت كوالي، دي نيس كويد، وهو من إخراج كورالي فارغيت.

