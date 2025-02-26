الرعب يسيطر على البوستر الرسمي لمسلسل المداح 5

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:31 مساءً - ينافس مسلسل "المداح– أسطورة العهد" للفنان حمادة هلال في موسم دراما رمضان 2025 للعام الخامس على التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه على مدار السنوات الماضية.

بوستر المداح 5

ظهر حمادة هلال على البوستر بملامح وجه مصدومة ويبدو عليها الرعب بشكلٍ كبير، بالإضافة إلى وجود أيادي سوداء تسيطر على وجهه بالكامل وتغطي على أذنيه وفمه في محاولات لمنعه من الحديث والاستماع لما يدور حوله.

وقد تفاعل محبي حمادة هلال مع هذا المنشور وأبدوا حماسهم لمتابعة هذا العمل، خاصةً وأنه سيكون اللقاء الأخير مع أبطال المداح، حيث أعلن منتج العمل أن الموسم الخامس سيكون الأخير في السلسلة التي حققت نجاح جماهيري في الوطن العربي.

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قصة مسلسل المداح اسطورة العهد

في الموسم الخامس من، يواصل (صابر المداح) بعد عودته من الموت، حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهن والتخلص من شرورهن كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة في إطار من الرعب والتشويق.

وتشهد أحداث مسلسل "المداح– أسطورة العهد" إضافة العديد من الخطوط الدرامية، مع انضمام عدد من الفنانين الجدد لتجسيد الشخصيات التي تدخل في صراع مع صابر المداح. أما أبرز الأمور التي تشهدها الأحداث؛ فهو التنقل بين زمنين: الأول معاصر، وهو الطبيعي الذي يسير عليه العمل منذ الجزء الأول، أما الزمن الثاني؛ فسيكون بالعودة لأكثر من 100 سنة إلى الوراء، وتحديداً عام 1920 على الأحداث والزمنين مربوطان ببعضهما.

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أوقات عرض مسلسل المداح أسطورة العهد

يُعرضعلى قنوات Mbc مصر و Mbc مصر دراما في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وبيروت، التاسعة بتوقيت الرياض، مع توفر الحلقات على منصة «شاهد» قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد، في تمام الساعة 12 صباحًا.

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