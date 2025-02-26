مسلسل سيد الناس.. القصة والممثلين ووقت العرض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:31 مساءً - مسلسل سيد الناس، من أبرز الأعمال المقرر عرضها خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2025، حيث يتعاون من خلاله الفنان عمرو سعد لأول مرة مع المخرج محمد سامي في موسم رمضان، لتقديم قصص مثيرة ومشوقة عن انتصار البطل الشعبي، وما يزيد من تشويق العمل أن الأجواء تمزج ما بين الحارة الشعبية المصرية وبين أجواء الدراما الصعيدية، مع لمسة رومانسية كوميدية.

قصة مسلسل سيد الناس

تدور أحداث المسلسل ضمن إطار اجتماعي مشوق، فبعد وفاة والد جارحي، تنقلب حياة (جارحي) ويجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وخلال أحداث مسلسل "سيد الناس" يحدث صراع وعداوة كبيرة بين ريم مصطفى التي تجسد شخصية أمنة زوجة عمرو سعد الذي يلعب دور الجارحي أبو العباس، مع إلهام شاهين التي تؤدي شخصية دور اعتماد الهواري الزوجة الثانية للفنان خالد الصاوي والد عمرو سعد، حيث تعيشان مع بعضهما في منزل العائلة وتنشأ عداوة كبيرة بينهما تستمر طوال الحلقات.

تتوالى الأحداث في سياق درامي محتدم، يتخلله الكثير من المفاجآت والتقلبات، ما يجعل المشاهدين في حالة ترقب مستمر للحسم.

أبطال مسلسل سيد الناس

عمرو سعد بدور (الجارحي)

أحمد زاهر بدور(الجباس)

خالد الصاوي بدور والد الجارحي

إلهام شاهين بدور(اعتماد)

إنجي المقدم بدور (فتحية)

أحمد رزق بدور شقيق الجارحي (عفيفي)

نشوى مصطفى بدور (نافعة)

منة فضالي

سلوى عثمان

رنا رئيس

بشرى

ريم مصطفى

ملك أحمد زاهر بدور (ميادة)

سليمان عيد

محمود قابيل

جوري بكر

صلاح عبدالله

إنجي كيوان

ساندي علي

يوسف رأفت

دعاء حكم بدور (وزة )

آية زيد

إسماعيل فرغلي

مدحت تيخا بدور (نوح )

تأليف: محمد سامي

إخراج: محمد سامي

أوقات عرض مسلسل سيد الناس

عرض مسلسل "سيد الناس" عبر قناة MBC مصر مع توفر الحلقات على منصة "شاهد" قبل العرض التلفزيوني بيوم واحد.

مسلسلات أخرى متشابهة

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2025، عدة أعمال تدور أحداثها في إطار الدراما الشعبية المفعمة بالتشويق والإثارة، من أبرزها مسلسل "الغاوي"، الذي تدور أحداثه في إطار درامى شعبى، حيث يجسد أحمد مكى شخصية شمس نصر العدوى، بلطجى من حى الجمالية، يقرر تغيير حياته بشكل جذرى بعد فقدان زوجته، ويتعهد شمس بتربية ابنه بطرق شريفة، لكنه يواجه سلسلة من التحديات أثناء سعيه لتحقيق هدفه.

كما يواصل الفنان أحمد السقا تقديم تيمة المسلسلات الشعبية، التي نجح كثيرًا من خلالها خلال السنوات الأخيرة، حيث ينافس في سباق رمضان بمسلسله «العتاولة 2»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبى، حيث يجسد السقا خلال المسلسل شخصية اللص التائب نصار يجد نفسه بين المطرقة والسندان عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض قاتل يكلف علاجه الملايين، ويرضخ لضغوط زوجته (زينة) للعودة إلى عالم الإجرام مع شقيقه خضر (طارق لطفي)،، ويتصاعد التوتر عندما يواجهان «عيسى الوزان»- باسم سمرة- الذي نكتشف أنه لم يمت في الجزء الأول ويسعى لاستغلال خلافات وغيرة الشقيقين ليورطهما في مزيد من الجرائم.

وينافس الفنان أحمد العوضي، بتقديم هذا النوع من الدراما أيضًا بمسلسل «فهد البطل»، الذي تدور أحداثه في إطار شعبى كذلك، حيث تنقلب حياة «فهد»، الذي يجسد شخصيته العوضي، تمامًا بعد دخول السجن ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول، وفى الوقت نفسه، يواجه مجموعة من الأعداء والخصوم، مما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة للدفاع عن نفسه.

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