شاهدوا سمية الخشاب بالعباءة والنقاب في كواليس أم 44

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 01:31 مساءً - أيام قليلة وتودع الفنانة سمية الخشاب صناع مسلسلها الجديد أم 44 الذي تنافس به في موسم رمضان2025، وخلال الساعات الماضية حمست الجمهور لمشاركتها في هذه التجربة.

إطلالة سمية الخشاب في أم 44

نشرتعبر ستوري حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مجموعة صور من كواليس تصوير الأيام الأخيرة، وظهرت وهي ترتدي عباءة ونقاب، لتتناسب هذه الأزياء من الشخصية التي ستقدمها ضمن أحداث العمل.

يشار إلى أن سمية الخشاب تجسد شخصية زوجة مصرية لرجل سعودي، لديهما أولاد، وتواجه العديد من المشاكل العائلية خاصةً مع حماتها التي تنتقدها في مواجهة معًا طوال الأحداث، في إطار اجتماعي كوميدي.

سمية الخشاب- الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

مسلسل أم 44

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء اللواتي تخطّين سنّ الأربعين، وتعاني كلٌ منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي.

المسلسل من بطولة مجموعة نجوم من جنسيات مختلفة، وهم سمية الخشاب من مصر، جومانة مراد من سوريا، هدى الخطيب من الإمارات، عبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، ليلى عبد الله من لبنان، إيناس قمر من العراق، إيمان الحسيني من البحرين، عزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، ومن تأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، وإخراج السوري المثنى صبح.

آخر أعمال سمية الخشاب

الجدير بالذكر أنحققت نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بـ 100 راجل"، والذي شاركها في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: محمود عبد المغني، باسم سمرة، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، إبراهيم السمان، وإيمان يوسف، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

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