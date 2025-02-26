ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الفنانة السعودية وعد لحملة إنتقادات واسعة بعد إعلانها إرتدائها الحجاب، حيث إتهمها البعض أنها لجأت لإرتدائه لتصدر الترند فقط.

وعلى هذا الأمر ردت وعد، وقالت: "ترى أنا لما تحجبت مو عشان استعرض لا أبدًا أبي الفائدة وعشان أكمل شي أنا قاعدة أسويه عشان ما أستحي من الله لما أقوم الليل وأصلي أقول يا ترى هل راح يتقبل مني وأنا كذا فاكه شعري ومسوية أنا أبي أتحسن من جوا قبل برا".

وعلى الرغم من أن وعد، قد طلبت من فريقها أن يبدأ بمسح صورها القديمة عن مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث بعد، ما أثار الجدل بين المتابعين، إذ اعتبر كثيرين منهم، أن هذه الخطوة كان يجب أن تسبق إعلان وعد ارتداءها الحجاب.

كانت هذه تفاصيل خبر جدل حول سبب إرتداء الفنانة وعد الحجاب.. وهكذا ردت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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