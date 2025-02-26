بيبي ريكسا: "معجب قال أني أشبه هذه النجمة"

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت النجمة العالمية بيبي ريكسا ضجة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بعد كشفها عن ان أحدهم شبهها بالنجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو، قائلة: "سبق وأن قال لي أحدهم إنني أشبه مارلين مونرو".



على صعيد آخر كانت قد التقطت عدسات الكاميرات، صوراً للنجمة العالمية بيبي ريكسا، برفقة حبيبها الجديد سيموس لياكوس، على أحد الشواطئ الإيطالية.

وظهر الثنائي في الصور وهما يستمتعان بأشعة الشمس على شاطئ البحر في سردينيا.

وكانت بيبي ريكسا ترتدي ملابس السباحة السوداء وتضع ذراعها على صدر المهندس المعماري وتحتضنه.

