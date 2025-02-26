ميرنا وليد - بيروت - أحدثت النجمة العالمية بيبي ريكسا ضجة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بعد كشفها عن ان أحدهم شبهها بالنجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو، قائلة: "سبق وأن قال لي أحدهم إنني أشبه مارلين مونرو".
على صعيد آخر كانت قد التقطت عدسات الكاميرات، صوراً للنجمة العالمية بيبي ريكسا، برفقة حبيبها الجديد سيموس لياكوس، على أحد الشواطئ الإيطالية.
وظهر الثنائي في الصور وهما يستمتعان بأشعة الشمس على شاطئ البحر في سردينيا.
وكانت بيبي ريكسا ترتدي ملابس السباحة السوداء وتضع ذراعها على صدر المهندس المعماري وتحتضنه.
كانت هذه تفاصيل خبر بيبي ريكسا: "معجب قال أني أشبه هذه النجمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.