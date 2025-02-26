ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية رزان جمال الجمهور مقطع فيديو من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل القدر، ومشهد زواجها من الممثل السوري قصي خولي وحفل الزفاف.

وعلقت رزان جمال على المنشور معبرة عن سعادتها بهذا العمل، وقالت: "وصلنا للنهاية بس رح نضل نغني كمان وكمان القدر

النهايات الحلوة منها إلّا بداية لحياة أحلى! بتمنالكن دايمًا بدايات حلوة بتشبهكن. شكرًا عالدعم، شكرًا عالمحبة!

الليلة، يودعكم فريق عمل مسلسل القدر بكلمات مريرة وحلوة. ولكن مع كل نهاية هناك فرصة لبداية أكثر إشراقًا. من أعماق قلبي، أود أن أشكركم على كل الدعم والحب الذي أظهرتموه لنا. أتمنى أن تمتلئ حياتكم بلحظات سحرية سعيدة. إلى الأمام وإلى الأعلى أصدقائي حبي، راي".

كانت هذه تفاصيل خبر القدر يصل إلى النهاية.. وهكذا علقت رزان جمال بعد إطلالتها بفستان الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.