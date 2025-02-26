شكرا لقرائتكم خبر عن عبير فوزي: جذبتني فكرة مسلسلات الـ 15 حلقة لأنها مناسبة لعصرنا والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عبير فوزي رئيس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون: تابعت الإعلانات التشويقية لمسلسلات رمضان، وأعتقد أن هذا الموسم سيكون ناجح ومثمر،وجذبني أكثر من مسلسل، لعل أهمّهم مسلسل قلبي ومفتاحه للمخرج تامر محسن، خاصة أنه يطل علينا من جديد بعد أكثر من عام غياب من بعد مسلسل" لعبة نيوتن".

وتابعت الدكتورة عبير فوزي: ومن المسلسلات أيضا التي جذبتني مسلسل لام شمسية للمخرج كريم الشناوي، وأعتقد أنه سيكون مسلسل مختلف، أما المغامرة الحقيقية في هذا الموسم هي مغامرة المخرج ماندو العدل مع النجم أحمد مكي، فالحقيقة جذبني جدا ولدي فضول لمشاهدة هذا الثنائي سوياً، لأن هذا التعاون بينهم يعد الأول.

وأكدت عبير فوزي عن إعجابها بشدة لفكرة تقديم أكثر من مسلسل 15 حلقة، حيث قالت: فكرة تقديم كافة المسلسلات 30 حلقة أصبحت فكرة غير مواكبة للعصر الذي نعيش فيه، بسبب الإيقاع السريع.