شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل الغاوي من المسلسلات المنتظرة فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس النجم أحمد مكى، في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل الغاوى، ويعرض المسلسل على قناة on وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل الغاوى الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحد جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وينتظر الجمهور عرض مسلسل الغاوى بفارغ الصبر لاشتياقهم لرؤية النجم أحمد مكى على الشاشة، ويوجد 5 أسباب تجعل المشاهدين في ترقب للمسلسل وعلى قائمة مشاهدات قطاع كبير من الجمهور، بالإضافة إلى النقاد الذين عبروا عن تحمسهم لتجربة أحمد مكي الجديدة، وفي قدرته على تقديم عمل درامي مختلف وبعيد تماما عن الكوميديا و تقديم الشعبى الممزوج بحبكة درامية مؤثرة، و التحمس في مشاهدة مكى في إطار جديد بعيدا عن 8 مواسم الكبير.

كما أن أحمد مكى درس الموضوع بشكل جيد جدا حتى اتجه إلى العمل مع مخرج مختلف، هو محمد العدل، وقرر تغيير المساحة التي كان يعمل فيها مع المخرج أحمد الجندى، و توليفه وبجانبه في البطولة توليفه من الفنانين اللذين يقدمون أدوارهم على أكمل وجه، ليصبح العمل مكتمل من كل الجوانب والنواحى من تصوير وموسيقى تصويرية وإخراج، والكل متوقع أن أحمد مكى سوف يغنى عدد من الأغانى خلال الأحداث، أو يقدم تراك راب من أبيوسف أو كزبرة في المسلسل.

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

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