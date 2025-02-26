أول تعليق لـ عمرو مصطفى بعد أزمته الصحية: صحتي جيدة وزي الفل.. وعمرو دياب حبيبي وأخويا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:49 صباحاً - حرص الفنان عمرو مصطفى على طمأنة جمهوره بعد أزمته الصحية الأخيرة وخضوعه لعملية جراحية كبيرة، مؤكداً أن حالته تشهد تحسناً كبيراً، كما استأنف نشاطه الفني مُجدداً.

رسائل التشجيع كانت فارقة في رفع معنوياتي

عمرو دياب أخويا وحبيبي

مش عاوز أشيِّل حد همي

قال عمرو مصطفى خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض عبر قناة "أون" إن رسائل التشجيع والمساندة كانت فارقة جداً في رفع معنوياته خلال تلك المرحلة الصعبة، مؤكداً أنه رغم مرضه، كان ملتزماً بالعمل على موسيقى مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، مشدداً على أهمية الوفاء بالتزاماته المهنية.وحول رسالة الدعم التي تلقاها من الفنان عمرو دياب، أكد أنه سيعود للتلحين معه مجدداً، مؤكداً أن أي خلافات قديمة بينهما "بتتنسى"، واصفاً إياه بـ"أخويا وحبيبي"، قائلاً: "أنا بحبه، أي خلافات بتتنسى، ولو عاوز كل اللي أنا غنيته ياخده"، كما أشاد بدعم تامر حسني له في أزمته، بقوله: "كان معايا في أزمتي الصحية من أول يوم، مسبنيش".وتابع: "أنا ماكنتش عاوز أشيِّل حد همي، أنا كويس وزي الفل، وكله هيعدي"، موجهاً الشكر لكل من سانده ودعمه في تلك المحنة الصحية، لعل أبرزهم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وكذلك أحمد العوضي، مي فاروق، وغيرهم. فيما اختتم حديثه بتأكيده أنه سيتعاون موسيقياً مع جميع الفنانين خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "هلحن لعمرو دياب تاني، وللناس كلها".

رسائل دعم

وكانقد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل" خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إجراء عملية استئصال ورم، حيث شارك عدد من زملائه رسائل دعم له، بعد تعرضه لأزمة صحية وإجرائه عملية استئصال ورم؛ إذ شارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في دعم عمرو، وكتب منشوراً قال فيه: "ألف سلامة عليك ياعمرو، وتقوم لعيلتك بمليون سلامة إن شاء الله".

وعلى الرغم من الخلافات السابقة بينه وبين الشاعر تامر حسين؛ فإنه حرص علي دعمه في أثناء مرضه ونشر منشوراً على "فيسبوك" كتب فيه: "بعيداً عن أي خلافات دنيوية مالهاش لازمة، عمرو مصطفى أخويا وحبيبي وعشرة عمر، واتصالحنا من شهر وصفينا كل الزعل، وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة ويحفظه من كل سوء يا رب، ويخليه لبيته وأولاده، ونسمع عنه كل خير دايماً، سلامتك يا عمورة، وأشوفك دايماً بخير".

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