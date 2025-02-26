جوليان هوف وجيسي بالمر مضيفا رد كاربت حفل الأوسكار

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:49 صباحاً - أيام قليلة تفصلنا عن الحفل الأكبر في صناعة السينما وهو حفل توزيع جوائز أوسكار في نسخته الـ 97، حيث من المقرر أن يُقام الحفل يوم الأحد القادم 2 مارس في مسرح دولبي في أوفيشن هوليوود، الذي سيوافق فجر الإثنين 3 مارس الساعة 3 فجراً بتوقيت الرياض والساعة 2 فجراً بتوقيت القاهرة وبيروت.

عرض السجادة الحمراء قبل الحفل

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قبل انطلاق حفل توزيع جوائز أوسكار، سوف يسبقه عرض السجادة الحمراء التي يسير عليها النجوم والمشاهير قبل الحفل لالتقاط الصور التذكارية الخاصة بالحدث. ومن المقرر أن تستضيف الممثلة المتعددة المواهب جوليان هوف والشخصية التلفزيونية جيسي بالمر عرض الرد كاربت "The Oscars Red Carpet Show"، الذي سيُذاع في الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية الموافق فجر الإثنين 3 مارس الساعة 2:30 بتوقيت الرياض والساعة 1:30 بتوقيت القاهرة وبيروت.

ويمثل هذا العرض العام الأول لجيسي بالمر، والعام الثاني على التوالي الذي تستضيف فيه هوف البرنامج التمهيدي الرسمي. وسيسلط البرنامج الخاص الذي تبلغ مدته 30 دقيقة الضوء على المرشحين لجوائز الأوسكار والفنانين والمقدمين، كما سيوفر تجربة متعددة المشاهد للقادمين على السجادة الحمراء، مما يمنح الجمهور كل لحظة لا يمكن تفويتها من أكبر احتفال في هوليوود.

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عروض غنائية في حفل الأوسكار 2025

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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل توزيع جوائز الأوسكار بموقعها الرسمي على الإنترنت، ومن خلال حساباتها على السوشيال عن تقديم النجمتين المشاركتين في فيلم Wicked، أريانا غراندي وسينثيا إريفو، عرضاً فنياً غنائياً على هامش فعاليات الحفل.

ولن يتوقف الأمر على عرض غراندي وإريفو، بل تم الإعلان عن تقديم فقرة غنائية للتايلاندية ليسا، من فرقة "بلاك بينك-BLACKPINK"، والتي لعبت مؤخراً دور البطولة في الموسم الأخير من مسلسل "The White Lotus"، ومن المقرر أن تصدر ألبومها الجديد "Alter Ego " يوم الجمعة الموافق 28 فبراير.

كما ستقدم أيضاً المغنية راي، البالغة من العمر 27 عاماً ومغنية الراب الأمريكية دوجا كات، 29 عاماً، ومغنية الراب كوين لطيفة، 54 عاماً، عروضاً خلال حفل توزيع الجوائز.

يذكر أن سينثيا إيريفو وأريانا غراندي مرشحتان في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين عن دورهما في فيلم Wicked.

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مقدمو حفل توزيع جوائز الأوسكار

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أعلن حفل توزيع جوائز الأوسكار عن المشاهير الذين سيقدمون الجوائز في الليلة الكبيرة. وتضم القائمة جو ألوين، ستيرلنغ ك. براون، ويليم دافو، آنا دي أرماس، ليلي روز ديب، سيلينا غوميز، غولدي هاون، كوني نيلسن، بن ستيلر، أوبرا وينفري، إلى جانب المذيع نيك أوفرمان.

وسينضمون إلى مقدمي العروض الذين تم الإعلان عنهم مسبقاً، بمن في ذلك هالي بيري، بينيلوب كروز، إيلي فانينغ، وبي غولدبرغ، سكارليت جوهانسون، جون ليثغو، آيمي بوهلر، جون سكويب، بوين يانغ، والفائزون بجائزة الأوسكار العام الماضي إيما ستون، كيليان ميرفي، ديفين جوي راندولف، وروبرت داوني جونيور.

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