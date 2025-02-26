ريهانا تعود للموسيقى بعد غياب 9 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة العالمية ريهانا، ان ألبومها بات قيد التحضير أخيرًا، وذلك بعد غياب 9 سنوات عن إصدار الألبومات، إذ كان آخر ألبوم لها Anti الذي صدر عام 2016.



وفي مقابلة لها قالت ريهانا ما معناه: "أعتقد أن الموسيقى هي حريتي، وقد أدركت ذلك أخيرًا."

وأضافت: "لقد وجدت أخيرًا الصيغة المناسبة لما أريد تقديمه في مشروعي المقبل. أشعر بحماس شديد، وأعلم أنني كررت هذا الكلام لسنوات، لكن هذه المرة مختلفة!".

وبالرغم من أن ريهانا لم تطرح أي عمل جديد في 2024، إلا أنها باعت ما يقارب المليون ألبوم خلال العام الماضي، وكانت النجمة الأكثر مبيعًا في القرن الـ21، بمجموع 9 جوائز غرامي.