بالصور- هنا الزاهد تتألق بالأسود الأنيق

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية هنا الزاهد انظر متابعيها في احدث إطلالة لها على متابعيها، من خلال مجموعة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، و ظهرت بفستان أسود طويل و ضيق من دون اكمام ذات تصميمي بسيط و شيك، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهر من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، علق الفنان المصري تامر حسني، على تصريحات الممثلة المصرية هنا الزاهد عنه، وعلى إشادتها به وحبها الشديد له.

ونشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي، منشوراً كتب فيه: "يا هنا أنا اللي مهما أوصف، إنتي إنسانة محترمة قد إيه، وشاطرة قد إيه، مش هديكي حقك، وأنا اللي فخور بيكي، وإنتي دلوقتي أهم نجوم جيلك، وربنا كرمك إنتي كمان بالشعبية الواسعة اللي مش عند حد في جيلك بالشكل ده، وده لأنك مجتهدة وفنانة حقيقية".

وأضاف: "وعندك قبول محترم عند كل أسرة مصرية وعربية الناس بتشوفك بنتهم، ودي نعمة كبيرة.. فخور إني قدمت للفن بنوتة قمر، وفي سنين قليلة أوي بقت رقم، ربنا يوفقك يا أحلى نونا".

