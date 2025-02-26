رمضان 2025 .. تحدي لـ ماغي بو غصن وثلاثية تيم حسن ومنى واصف وكاريس بشار.. ومي عمر راقصة في "إش إش"

ميرنا وليد - بيروت - يضج الموسم الرمضاني 2025، بالعديد من الأعمال، التي تحمل طابع التجدد من حيث القصص وطرق معالجتها والثنائيات التمثيلية.

إليكم قائمة بأهم أعمال الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "بالدم"

بعد 45 عاماً، تكتشف "غالية" سراً خطيراً عن عائلتها وولادتها، معلومات تجعلها تبحث عن هويتها الحقيقية، والغموض الذي يحيط بها.

العمل من إنتاج "إيغل فيلمز"، من بطولة نخبة من أهم الممثلين اللبنانيين، منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، وسام فارس، كارول عبود، سينتيا كرم، إلسي فرنيني وجوليا قصار، كتابة ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.

مسلسل "نفس"

بعد أن تفقد بصرها، تقع راقصة باليه لبنانية، بحب لاجئ من الجنسية السورية، لكن والدها يقف في طريق هذا الحب، ويحاول صاحب المسرح الذي ترقص فيه، أن يقدم لها عرضاً مختلفاً.

العمل من إنتاج شركة "الصبّاح"، من بطولة الممثلين عابد فهد، دانييلا رحمة، معتصم النهار، جوزيف بو نصار، إيلي متري، وسام صباغ، إلسا زغيب، رانيا عيسى، كتابة إيمان سعيد وإخراج إيلي السمعان.

مسلسل "تحت سابع أرض"

يستغل الضابط "موسى" صلاحياته، لتحقيق مكاسب شخصية بطرق فاسدة وملتوية، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع الأشخاص الذين يبتزهم، بينما يكتشف أن شقيقيه يزوّران الدولارات، فيجد نفسه في مأزق صعب، بين تركهما لمواجهة العصابات بمفردهما، أو إدارة هذا العمل بنفسه لحمايتهما.

المسلسل من إنتاج "سيدرز آرت"، من بطولة الممثلين تيم حسن، منى واصف، كاريس بشار، أنس طيارة، تيسير إدريس، سامية الجزائري وغيرهم، كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي.

مسلسل "البطل"

بعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن نيران مميتة، يصبح رجل في منتصف العمر، بطلًا يتغنى به أهل القرية، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط معركة نفوذ ضد بلطجي ماكر.

العمل من بطولة الممثلين بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، خالد شباط، هيما إسماعيل، نانسي خوري وغيرهم، كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

مسلسل "نسمات أيلول"

تدور أحداث المسلسل في إحدى القرى الريفية السورية، ويتناول العلاقات الإنسانية وهموم سكان الريف، والقضايا والمشكلات اليومية للشباب وكبار السن، وما يواجهونه من تحديات حياتية مختلفة، في إطار كوميدي خفيف.

العمل من بطولة الممثلين صباح الجزائري، محمد حداقي، لين غرة، إبراهيم الشيخ، رنا جمول وغيرهم، كتابة علي معين الصالح وإخراج رشا شربتجي.

مسلسل "السبع"

تبدأ القصة بحدث مأساوي من الماضي، يعود ليؤثر على جميع الشخصيات، ويتحدث العمل عن صراعات العائلات حول المال والنفوذ، مسلطاً الضوء على حكاية انتقام طويلة، تتخللها تقلبات ومفاجآت غير متوقعة، من خلال حبكة مشوقة. ويقدم العمل مزيجاً من الدراما والتشويق، ليأخذ المشاهدين في رحلة غامضة، داخل عالم مليء بالأسرار والتحديات.

المسلسل من بطولة الممثلين باسم ياخور، عبد المنعم عمايري، أمل عرفة، أمل بوشوشة، تيسير إدريس، وفاء موصللي، يزن السيد، علي سكر، تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد وفادي سليم، فكرة بشار مارديني، وإخراج فادي سليم.

مسلسل "ليالي روكسي"

تدور الأحداث حول كواليس صناعة أول فيلم سينمائي سوري في عام 1928، والصعوبات التي أحاطت به، كما يسلط العمل الضوء على العديد من جوانب الحياة في تلك الفترة، خصوصاً في ظل وجود الاستعمار الفرنسي في سوريا.

المسلسل من بطولة الممثلين أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، دريد لحام، منى واصف، وفاء موصللي، جيني إسبر، حازم زيدان وغيرهم، كتابة ورشة مكونة من بشرى عباس، ومعن سقباني، وشادي كيوان ومن إخراج محمد عبد العزيز.

مسلسل "قطع وريد"

تقع جريمة قتل غامضة في قرية المفرق، القريبة من دمشق، ثم يبدأ التحقيق للبحث عن الجاني، بين أفراد عائلتين تعيشان في القرية، لتكشف التحقيقات عن أسرار وتفاصيل صادمة وغير متوقعة.

العمل من بطولة الممثلين باسم ياخور، سلوم حداد، شكران مرتجى، عدنان أبو الشامات، صفاء سلطان، أنس طيارة وغيرهم، كتابة محمود إدريس وإخراج تامر إسحاق.

مسلسل "العهد"

تدور الأحداث داخل حارة دمشقية، في مرحلتين زمنيتين يفصل بينهما 15 عاماً، خلال الفترة التي سبقت تحرير دمشق من الاحتلال العثماني، وفي مرحلة هيمنته على الحارة، إذ يخلق نزاع قوي بين وجهاء وأعيان الحارة، للرد على الاحتلال ومقاومته.

المسلسل من بطولة الممثلين روعة ياسين، رنا شميس، سعد مينا، فراس إبراهيم، ربى المأمون، وائل زيدان، طارق مرعشلي، كتابة عدنان ديوب وإخراج محمد زهير رجب.

مسلسل "ما اختلفنا"

في الموسم الثاني، يواصل المسلسل تقديم العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، من زوايا مختلفة، ومن خلال حلقات منفصلة، وفي إطار كوميدي ساخر.

العمل من بطولة الممثلين سامية الجزائري، باسم ياخور، نور علي، محمد خير الجراح، فادي صبيح، جمال العلي، نادين تحسين بيك، ديمة الجندي، أيمن عبد السلام وغيرهم، كتابة محمود حماة وإخراج وائل أبو شعر.

مسلسل "الأميرة ضل حيطة"

تنقلب حياة "زينب" بشكل مفاجئ بعد زواجها، إذ تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها، الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة، ويتطور الصراع بينهما، ليشمل أفراداً من عائلتيهما وأصدقاءهما.

العمل من بطولة الممثلين ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، هاجر الشرنوبي وغيرهم، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مسلسل "إش إش"

ورثت "إش إش" جمال وفقر والدتها، ووجدت نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي، ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

العمل من بطولة الممثلين مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، الراقصة دينا وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.

​​​​​​​مسلسل "فهد البطل"

تدور الأحداث داخل مصنع رخام في منطقة شق الثعبان، حيث يعمل "فهد" صنايعي رخام بالمصنع، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد، بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته "كناريا"، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام، تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.

العمل من بطولة الممثلين أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز وغيرهم، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

مسلسل "وتقابل حبيب" ​​​​​​​

تكتشف امرأة ثرية خيانة زوجها لها والزواج عليها، ثم تقرر الانفصال عنه وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجياً.

العمل من بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد وغيرهم، من كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل "العتاولة 2" ​​​​​​​

في الموسم الثاني، يجد "نصار" نفسه في محنة كبيرة، عندما يكتشف أن ابنته تعاني من مرض خطير يحتاج علاجه إلى الملايين، ما يدفعه للتعاون مجددًا مع "خضر"، والعمل لصالح "عيسى الوزان"، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع.

العمل من إنتاج "سيدرز آرت"، من بطولة الممثلين أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، صلاح عبد الله وغيرهم، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

​​​​​​​مسلسل "المداح: أسطورة العهد"

في الموسم الخامس، وبعد عودته من الموت، يواصل "صابر المداح" حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويضطر لمواجهة "بنات إبليس"، كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهن والتخلص من شرورهن كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

المسلسل من إنتاج "سيدرز آرت"، من بطولة الممثلين حمادة هلال، غادة هلال، خالد الصاوي، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "كامل العدد ++" ​​​​​​​

تشهد حياة "أحمد" و"ليلى" وعائلتهما، الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب، بعد دخول طليق "ليلى" وشقيقة "أحمد" إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية، التي يجب عليهم مواجهتها وحلها.

العمل من إنتاج "إيغل فيلمز"، من بطولة الممثلين دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، ميمي جمال، أحمد كمال وغيرهم، تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "إخواتي"

تعاني أربع شقيقات من رهاب اجتماعي في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين إلى تحقيق أحلامهن الخاصة، وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب، بعد مقتل زوج إحداهن، كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها، للبحث سويًا عن حل لإبعاد تهمة القتل عنها، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة الممثلات نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي ومجموعة من الممثلين، تأليف مهاب طارق ومن إخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل "سيد الناس"

تنقلب حياة "جارحي" تمامًا بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاطاً بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر، لحماية عائلته وإرثه.

العمل من إنتاج "سيدرز آرت"، من بطولة الممثلين عمرو سعد، أحمد زاهر، خالد الصاوي، إلهام شاهين، إنجي المقدم وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.

​​​​​​​مسلسل "قلبي ومفتاحه"

تسعى امرأة مطلقة للعودة إلى زوجها، من أجل ابنها الصغير، عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور "مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة، بسائق عازب من أحد تطبيقات النقل الخاص، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، من دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

العمل من بطولة الممثلين آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب وميس حمدان، تأليف وإخراج تامر محسن.