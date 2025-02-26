حمادة هلال يفاجئ جمهوره بخطوة غير متوقعة قبل رمضان!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في سابقة تعد الأولى في تاريخ الدراما الرمضانية قرر الفنان حمادة هلال بالاتفاق مع منصة شاهد اتخاذ خطوة مفاجئة لجمهوره، حيث تقرر عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل “المداح 5” على المنصة الشهيرة قبل بدء الموسم الرمضاني بـ24 ساعة، حيث ستذاع الحلقتان يوم الجمعة المقبل.

وجاء قرار عرض الحلقتين الأوليين من “المداح 5” على المنصة الشهيرة، في محاولة لجذب المشاهدين لمتابعة المسلسل، والذي يعد الجزء الأخير في السلسلة بحسب ما أعلنه صناع العمل.

من ناحية أخرى، يواصل حمادة هلال خلال الفترة الحالية تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، الذي من المقرر أن ينتهي تصوير في الأسبوع الأول من رمضان.

“المداح 5” تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، جوري بكر، محسن محيي الدين، هلا السعيد، دارين حداد، كما يظهر فتحي عبد الوهاب كضيف شرف.

ومن المفترض أن يحمل الجزء الخامس من المسلسل العديد من المفاجآت كما سيظهر كل من غادة عادل، جوري بكر، دارين حداد، خالد الصاوي في دور شياطين.