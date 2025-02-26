هيفاء وهبي تحسم الجدل.. وترد بقوّة على شائعات زواجها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار شائعات جديدة حول زواجها، خرجت النجمة اللبنانية هيفاء وحبي عن صمتها وشنت هجوماً قاسياً على مروجي الشائعات ومطلقي الأخبار غير الصحيحة عن حياتها الشخصية.

وشاركت هيفاء وهبي عبر خاصية الستوريز على انستغرام رسالة تهديد شديدة اللهجة وغاضبة، نافية كل ما تم تداوله عن زواجها، وكتبت: “صورة منذ بضع سنوات في إحدى المناسبات مع ملك جمال لبنان، لحد هون صورة وخبر عاديين، بس انتوا تماديتوا بالكلام وقلة الاحترام وزوجتوني الو ونشرتوا الخبر بالصورة وطبعاً وكالعادة ما نسيتوا ما تضيفوا التاتش تبعكن”.

وتابعت: “خبر كاذب ويا ريت تفهموا لما ما رد على خزعبلاتكم لاني بحترم نفسي وبقرف منكن ومش بحترم أي حدا بجيب سيرة الناس بعشوائية وفوضوية وكذب وتلفيق اخبار وبالاخص اللي عامل فيها انه بينقل الخبر، (نقلاً عن)، انتوا بتبقوا اقبح من الخبر نفسه وانتوا بتساعدوا اللي بدسوا الاخبار بالخفي لترجعوا وتحكوا عنها بلؤم مبطن بالعلن بصيغة الإعلام، أنا لما شفت الموضوع راح لمحل مبالغ فيه حبيت اكتب هالكلمتين”.

وأضافت في رسالتها: “وكمان في شي مهم، ما حدا خصوا بحياتي إذا تزوجت أو لأ، لما يكون في شي لازم الناس تعرفه، أنا بس اللي بعلن عنه وبشفافية، بكفي تدخلوا بحياة الناس وتتعدوا على حريتهن، أنا ما بتدخل بحياة حدا والي بيعتدي عليي رح رد عليه بطريقة قانونية”.

واستطردت هيفاء في كلامها: “وعلى سيرة المواضيع القانونية فقد باشر مكتب المحاماة ب‍دبي برفع دعوى على اللي مسمي حاله اعلامي لبناني عايش بدبي هو واللي بيعمله مونتاج كل المحتوى الي بينزله عني بقنواته وصفحاته، وأيضاً حركت دعوى ضد سيدة تقوم بتهديدي بطريقة مستمرة بأذيتي إعلامياً إذا ما تجاوبت مع طلباتها الشاذة وبحوزتي كل اللي بيثبت هالشي. وقد فرغ مكتب المحاماة كل رسائلها وصورها وفيديوهاتها اللي أرسلتها وأيضاً الصفحات الوهمية اللي تنشر فيها القدح والذم والأكاذيب في ملف يقدم إلى القضاء لإثبات الجرم”.