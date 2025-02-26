نهاية “القدر” تثير تفاعلاً واسعاً.. والجمهور بين الصدمة والتساؤلات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الحلقة الأخيرة من مسلسل “القدر”، وهو النسخة العربية للمسلسل التركي، وذلك بعد سرد الكثير من الأحداث الدرامية المشوّقة التي خطفت المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى من المسلسل.

ويحرص نجوم العمل منذ بداية عرضه على التفاعل مع المشاهدين ونشر كواليس التصوير ومشاهد تشويقية مميزة، وهذا ما فعلوه أيضاً في الحلقة الأخيرة، حيث قرّروا توديع العمل كلٌ على طريقته، حيث شارك النجم السوري قصي خولي متابعيه على “إنستغرام” فيديو عفوياً من كواليس التصوير يجمعه بباقي نجوم العمل، ونقل القليل من معاناته خلال التصوير بطريقة طريفة واكتفى بالتعليق عليه قائلاً: “كواليس مسلسل القدر”.

كذلك فعلت النجمة اللبنانية رزان جمال، بحيث شاركت متابعيها فيديو يتضمن لقطات متعددة من حفل زفافها إلى “زيد” الذي يلعب دوره النجم قصي خولي، ونقلت الأجواء التي جمعت بين العفوية والجدّية والحب والروح الجميلة التي رافقت الجميع خلال التصوير. وأرفقت رزان المقطع المصوّر بالتعليق: “وصلنا للنهاية بس رح نضل نغنّي كمان وكمان القدر، النهايات الحلوة منها إلّا بداية لحياة أحلى! بتمنالكن دايماً بدايات حلوة بتشبهكن. شكراً عالدعم، شكراً عالمحبة!”.

في حين كتب النجم السوري فارس ياغي عبر صفحته: “صار الوقت إنو تيم يقكلن باي… شكراً لمحبّتكن يلي كانت عم توصلني على مدار عرض الحلقات… بتكبروا القلب”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع نهاية المسلسل، وانقسمت التعليقات بين مَن رأى أن هناك الكثير من الأسئلة التي بقيت بلا إجابات، ومَن أكد أن النهاية كانت مفتوحة، بينما اعتبر آخرون أن النهاية كانت قاسية ومفاجئة.