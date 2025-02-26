جاستين بيبر يخرج عن صمته.. ويواجه شائعات المخدرات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ظهوره بشكل غريب أقلق جمهوره على صحته والحديث عن تعاطيه المخدرات، نفى أحد ممثلي النجم جاستين بيبر هذه الشائعات، واصفاً إياها بأنها “تثير الشفقة”.

وبعد ظهور المغنّي الأميركي بجسم نحيل وبملامح مُتعبة، قرر الخروج عن صمته من خلال أحد ممثليه الذي قال لموقع TMZ الذي يُعنى بشؤون المشاهير: “الرواية المتكررة بأن جاستين يتعاطى المخدرات القوية ليست صحيحة على الإطلاق وهو في أحد أفضل الأوقات في حياته”.

وأضاف: “في الوقت الحالي، يركز النجم الكندي على تربية ابنه حديث الولادة جاك بلوز، البالغ من العمر ستة أشهر، مع زوجته هايلي بيبر، ويعمل على صنع موسيقى جديدة وأغانٍ متنوعة”، مشيراً إلى أن “الأب الجديد قد مر بعام تحوّلي للغاية، حيث أنهى العديد من الصداقات الوثيقة والعلاقات التجارية التي لم تعُد تخدمه، وهو الآن يعطي الأولوية لزواجه وأبوّته وخلق الفن الذي يحبه”.

ولفت إلى أن “جاستين يشعر بالاستنزاف بسبب الشائعات التي تلاحقه وتشير إلى أنه يعاني مشاكل في صحته العقلية والجسدية”، مشدداً على أن “التقارير مزعجة ومثيرة للشفقة، وتظهر أنه رغم الحقيقة الواضحة، يصر الناس على إبقاء الروايات السلبية والفاضحة والضارّة حيّةً”.

وجاءت هذه التصريحات بعد انتشار مقاطع مصوّرة تُظهر النجم العالمي بحالة غير متوازنة، بحيث شوهد مُعتباً بعينين حمراوين وتحيط بهما هالات سوداء، وهو ما أثار قلق محبيه عليه وتسبب في انتشار شائعات حول تعاطيه للمخدرات.