جورج وسوف يوجّه رسالة مؤثرة لعابد فهد في عيد ميلاده!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك سلطان الطرب جورج وسوف جمهوره لحظة احتفاله بعيد ميلاد صديقه الممثل عابد فهد، عبر مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، ظهر جورج وسوف في الفيديو برفقة عابد فهد، حيث قدّم له التهاني بهذه المناسبة المميزة، وسط أجواء من الألفة والمودة التي تعكس عمق الصداقة بين النجمين.

وأرفق وسوف الفيديو برسالة مؤثرة عبّر فيها عن مشاعره تجاه صديقه، قائلاً: “سنة حلوة للأخ الغالي عابد فهد”، وهي كلمات حملت بين سطورها محبة وتقديرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمع بينهما منذ سنوات.

وقد لقيت هذه اللفتة تفاعلًا واسعًا من محبي الفنانين على مختلف المنصات، حيث أشاد المتابعون بهذه المبادرة العفوية التي تعكس روح المحبة والدعم بين نجوم الوسط الفني.